Algérie: La pensée acharite a favorisé la stabilité au sein des peuples musulmans

Bordj Bou Arreridj — Les participants au 4ème colloque international "cheikh Mohamed Larbi Ettebani" sur la pensée acharite et son rôle dans l'unité religieuse au Maghreb arabe et en Afrique ont affirmé mercredi à Bordj Bou Arreridj que "cette pensée reposant sur une approche mesurée et médiane a favorisé l'instauration d'un climat de stabilité au sein des peuples musulmans ouvert au dialogue et rejetant l'exclusion".

Présidant l'ouverture de la rencontre de deux jours à l'Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a souligné que "l'Algérie a contribué par ses savants et chouyoukh à diffuser les principes de la pensée acharite dans le Maghreb arabe et en Afrique", estimant que "ces principes constituent le référent vers lequel l'on recourt pour affronter les tendances extrémistes qui oeuvrent pour la déstabilisation, la désintégration du tissu social et la diffusion du désespoir au sein des générations montantes".

De son côté, le Secrétaire général Adjoint de la Ligue islamique mondiale, Dr.Abdulrahman Bin Abdullah Al-Zaid d'Arabie Saoudite, a souligné que "l'Islam est une religion de tolérance et de fraternité qui prêche l'unité et rejette la zizanie".

Le recteur de l'Université Ez-zitouna (Tunisie), Abdelmadjid Nedjar, a relevé que le legs intellectuel de la pensée acharite recèle de précieux trésor que les jeunes chercheurs sont aujourd'hui appelés à mettre au jour sur la voie de la renaissance.

Pareilles rencontres ont pour objectif de revitaliser le patrimoine légué par la pensée acharite et ses maîtres dont Mohamed Larbi Ettebani, Es-senoussi et autres dont les efforts et oeuvres ont unifié le peuple algérien sous la même école dogmatique et sous le même rite juridique, a affirmé, Kamel Bouzidi, membre du HCI.

Initiée par le HCI sous l'égide du président de la République, cette rencontre qui se poursuivra demain regroupe des universitaires et choyoukh d'Algérie et de plusieurs autres pays dont l'Arabie saoudite, le Qatar, la Tunisie, la Libye et le Sénégal.