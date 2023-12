Maroc: Le Policy Center for the New South publie la 10ème édition du Rapport 'Atlantic Currents'

Rabat — Le Policy Center for the New South (PCNS) vient de publier la 10ème édition de son rapport annuel "Atlantic Currents" qui traite des menaces, défis et opportunités dans l'espace atlantique.

Ce rapport, qui paraît en amont de chaque édition de la Conférence internationale "The Atlantic Dialogues", propose chaque année des analyses d'experts issus de l'Atlantique élargi, indique un communiqué du PCNS, notant que cette édition a bénéficié des contributions d'auteurs représentant plus de 24 États appartenant aux différentes régions de l'Atlantique (Caraïbe insulaire, Amérique Centrale, Amérique du Nord, Europe du Nord, Europe du Sud, Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest atlantiques, et trois pays non-atlantiques (Italie, Japon, Pérou).

Publication phare de ce think-tank marocain, "Atlantic Currents" traite dans un format synthétique des menaces et des défis qui interpellent les Etats du bassin atlantique, ainsi que des opportunités et des multiples initiatives politiques et diplomatiques qui ont vu le jour des deux côtés de l'Atlantique, précise la même source.

L'ouvrage, coordonné par Mohammed Loulichki, ancien Ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies et Senior Fellow du Policy Center, offre une mosaïque de perspectives multidisciplinaires et intergénérationnelles sur le thème central de la conférence des Atlantic Dialogues : "Un Atlantique plus affirmé : Sa signification pour le monde".

Les auteurs qui ont contribué à cette anthologie y explorent des aspects variés de la connexion atlantique et identifient à la fois les défis à surmonter, les outils à mobiliser et les perspectives de coopération qui s'offrent dans les domaines du commerce, de protection de l'environnement, de sûreté énergétique, de dividende démographique et de la promotion d'une "Pax Atlantica".

Sous le titre "Destin partagé à travers l'Atlantique : voies pour un partenariat renforcé entre l'Afrique et l'Amérique latine", Laura Albornoz Pollmann met en avant le destin partagé de ces continents, appelant à l'unité pour relever des défis communs tels que les faiblesses démocratiques, la fragilité institutionnelle et les inégalités socio-économiques.

Citée par le communiqué, Mme Pollmann souligne la nécessité de stratégies collaboratives, en mettant particulièrement l'accent sur la résolution de la crise énergétique et climatique.

Explorant les "Voies pour la coopération atlantique", Saloi El Yamani examine, pour sa part, le potentiel de l'industrie aérospatiale pour stimuler la coopération transatlantique, tandis que Afaf Zarkik et Sabrine Emrane se sont penchées sur les accords d'achat d'énergie en tant que levier pour favoriser l'adoption des énergies renouvelables dans la façade atlantique.

De son côté, Ahmed Ouhnini passe en revue des pistes de collaboration entre l'Amérique latine et le continent africain sur les commodités agricoles d'origine tropicale consommées mondialement comme le café et le cacao avec l'objectif de rendre leurs chaînes de valeur plus avantageuses pour les pays du sud du bassin atlantique.

Cette publication a pour ambition d'enrichir et d'approfondir la réflexion entamée il y a une dizaine d'années sur un Atlantique partagé, pour remédier à l'asymétrie qui caractérise les rapports nord-sud et oeuvrer à la densification des rapports entre les deux sud.

"Tout en tenant compte des limites objectives, inhérentes à la construction d'une communauté transatlantique élargie, plus connectée et solidaire, notre ambition demeure celle de continuer à approfondir et à enrichir la réflexion sur un Atlantique en partage et à accompagner les initiatives lancées pour concrétiser cet objectif", souligne le PCNS.