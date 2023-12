Maroc: Soutien à l'autonomisation économique - La technologie joue un rôle majeur (experts)

Marrakech — Des experts et acteurs économiques ont mis en avant, mercredi à Marrakech, le rôle central de la technologie dans le soutien à l'autonomisation économique dans la région arabe.

Lors d'une panel de haut niveau, organisé dans le cadre du Sommet arabe de l'entrepreneuriat, les intervenants ont braqué les projecteurs sur les moyens permettant de tirer profit de la technologie en termes de développement et d'autonomisation des petites et moyennes entreprises (PME).

Ils ont également souligné le rôle de la technologie dans l'accélération de la croissance des PME et la facilitation du commerce à travers le monde, en plus des nombreuses opportunités offertes par la transformation numérique et son importance en matière de l'analyse des données.

A cette occasion, Winslow Sargeant, PDG de Purple Technologies and S&T Investment Firm aux Etats-Unis, a relevé que l'efficacité des PME dépend notamment de la disponibilité de l'information et de la communication, qui figurent parmi les avantages de la digitalisation, permettant de faciliter le paiement et d'établir le contact de ces entreprises avec les clients et les investisseurs.

Dans ce contexte, il a soulevé les problèmes rencontrés par les PME, dont ceux liés à la vente des produits sur le marché numérique, notant que le développement technologique font de l'utilisation des outils numériques une nécessité pour ces entreprises, non seulement afin d'élargir la portée en marketing, mais aussi pour donner aux décideurs des idées en vue de soutenir les marchés numériques et contribuer à la circulation des marchandises à travers les frontières.

Pour sa part, Octavi Quintana Trias, directeur de la fondation PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - Partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne) en Espagne, a expliqué la manière dont la fondation travaille pour financer la recherche et le développement des PME et les aider à produire les solutions pratiques face aux défis de la région méditerranéenne.

Ainsi, il a mis en avant le soutien apporté par son organisation à la transformation technologique de ces entreprises pour s'assurer qu'elles communiquent les résultats de la recherche scientifique aux décideurs, en vue de faciliter le processus de suivi des chaînes de valeur à travers des plateformes et des données.

Organisé sous le thème "De la résilience à la prospérité", ce Sommet offre une occasion aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités interrégionales qui seront disponibles à travers diverses rencontres, avec une représentation de haut niveau des pays arabes, des organisations régionales et internationales, ainsi que des entités spécialisées dans l'entrepreneuriat et le développement durable.