Maroc: Casablanca - Feu Aziz El Fadili à l'honneur à l'ouverture du Festival international du film de l'étudiant

Casablanca — Le coup d'envoi de la douzième édition du Festival international du film de l'étudiant a été donné, mardi, au Théâtre Mohammed VI de Casablanca, par un vibrant hommage à l'artiste feu Aziz El Fadili.

Cette édition, qui se poursuit jusqu'au 15 décembre sous le thème "la Liberté", se distingue par une programmation diversifiée d'artistes en provenance aussi bien d'Europe, d'Asie que du continent américain.

Le comité d'organisation du festival a reçu au cours de cette édition un nombre important de films aussi riches et diversifiés, dont les meilleurs ont été sélectionnés pour participer à la compétition officielle du festival, a indiqué dans une déclaration à la presse, Hassan Narrais, directeur artistique du Festival international du film de l'étudiant, soulignant que cette manifestation culturelle s'adresse en particulier aux étudiants et aux jeunes.

Précisant que ledit comité a décidé de baptiser cette édition Aziz El Fadili, en hommage à ce grand artiste qui a tant apporté à la scène culturelle nationale, toute discipline confondue, du théâtre en passant par le cinéma, la télévision et l'art en général, M. Narrais a relevé que cette édition qui met aussi à l'honneur une pléiade de professeurs qui ont contribué à la formation des étudiants, prévoit l'inauguration de deux salles à l'Institut IHB ART MEDIA, qui porteront les noms de Nour-Eddine Saïl et Omar Salim, en souvenir de ces deux figures qui n'ont eu cesse d'oeuvrer au développement du cinéma et des médias au Maroc.

De son côté, l'artiste marocaine Hanane El Fadili a fait part de sa joie de prendre part pour la première fois au Festival international du film de l'étudiant, se félicitant de "constater la participation de ces jeunes férus de théâtre, d'art, de cinéma et de culture en général, chose qui augure du bel avenir de la scène culturelle nationale, étant donné l'importance de la culture, véritable miroir du développement des nations".

Et d'ajouter que cette édition a une saveur particulière, car elle rend hommage à son défunt père, Aziz El Fadili, confiant que s'il était toujours parmi nous aujourd'hui, il serait ému et fier de cet honneur.

Cette édition, qui s'étale sur quatre jours, propose un programme riche et diversifié comprenant une série d'activités: ateliers, séances de dédicaces, conférences et tables rondes. Le festival constitue également une occasion annuelle de dévoiler les productions de jeunes cinéastes en herbe et une plateforme d'échange et de promotion de diverses expériences cinématographiques aussi bien nationales qu'internationales.