Tunisie: Nouvelle taxe sur les bénéfices - Le Conseil de l'ordre des pharmaciens exprime son étonnement

Le Conseil de l'ordre a précisé que le secteur compte 2.400 pharmacies dont la majorité sont des petites et moyennes pharmacies, et que l'article 15 de la loi de finances de 2024 comporte un aspect discriminatoire et cible un secteur qui joue un rôle essentiel dans la santé publique sur l'ensemble du territoire.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie a exprimé son étonnement face à l'imposition d'une nouvelle taxe sur les bénéfices des pharmacies privées, parallèlement aux compagnies pétrolières, aux assurances, banques, aux grandes surfaces commerciales et aux établissements éducatifs privés, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de finances au titre de 2024.

Le Conseil de l'ordre a indiqué, hier, dans un communiqué, que «le secteur pharmaceutique privé, considéré comme l'un des meilleurs secteurs privés en termes de devoir fiscal, a été visé par cette nouvelle taxe, sans pour autant l'imposer à d'autres secteurs similaires», selon le communiqué.

L'article 15 de la loi de finances de 2024 stipule que le fonds sera financé de dons des Tunisiens, par un prélèvement de 0,5% sur les bénéfices des établissements éducatifs privés, ainsi qu'un prélèvement de 0,25% sur les bénéfices des sociétés pétrolières, des compagnies d'assurances, des banques, des grands espaces commerciaux et des pharmacies.