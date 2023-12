Sénégal: Saint-Louis - Une exposition consacrée à Bakel, Kayes et Kaédi

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) abrite depuis mardi le vernissage d'une exposition consacrée à « trois villes en mouvement' sur le fleuve Sénégal, dans le cadre du programme de « Maîtrise et adaptation des villes intermédiaires » (MAVIL), a constaté l'APS.

Cette exposition va se poursuivre jusqu'au 31 décembre prochain, précisent ses initiateurs.

"L'exposition Bakel [Sénégal], Kayes [Mali] et Kaédi [Mauritanie], des villes en mouvement sur le fleuve Sénégal, a pour ambition de restituer et d'illustrer les dynamiques et les mécanismes de la tradition urbaine au Sahel tels qu'ils sont ressortis lors de cette démarche prospective originale", indique un document transmis à l'APS.

En longeant les méandres du fleuve Sénégal, en déambulant dans les ruelles et les friches de Kayes, Bakel ou Kaédi, le spectateur est ainsi invité à partager le quotidien de ses riverains, acteurs et témoins de territoires en mouvement et à questionner avec eux leur devenir, ajoute le même document au sujet de cette exposition.

Lancé en 2020, pour une durée de dix ans, le programme MAVIL a pour objectif d'accompagner les acteurs des villes de la moyenne vallée du fleuve Sénégal à connaître et à maîtriser les enjeux de leurs territoires, entre autres.