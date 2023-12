Afrique de l'Est: L'Éthiopie a réitéré sa volonté d'accueillir et de soutenir les entreprises qataries.

Addis-Abeba, le — :- Le ministre d'état des affaires étrangères, Misganu Arga, a réitéré la volonté du gouvernement d'accueillir et de soutenir les entreprises qatariennes pour qu'elles investissent et profitent des opportunités d'investissement et d'affaires en Éthiopie.

Le ministre d'État des affaires étrangères, Misganu Arga, ainsi que Lelise Neme, commissaire de la Commission éthiopienne des investissements et Faisal Aliyi, ambassadeur d'Éthiopie auprès du Qatar, se sont entretenus avec Mansur Bin Ibrahim Al Mahmoud, PDG de la l'autorité qatari d'Investissement à Doha.

Les discussions ont porté sur l'avancement de la coopération dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les produits pharmaceutiques, les télécommunications, la logistique et le transport, l'exploitation minière et le tourisme, selon le ministère des Affaires étrangères.

À l'occasion, l'ambassadeur Misganu a réitéré la volonté du gouvernement d'accueillir et de soutenir les entreprises qataries pour qu'elles investissent et profitent des opportunités d'investissement et d'affaires en Éthiopie.

En outre, la commissaire Lelise Neme, a invité chaleureusement les investisseurs qataris à envisager d'investir en Éthiopie et a réaffirmé l'engagement de l'EIC à faciliter et à favoriser un environnement propice aux investissements qataris en Éthiopie.

Les deux parties ont échangé des points de vue sur les moyens de renforcer la coopération entre l'EIC et la QIA ainsi que d'intensifier la collaboration entre le partenariat économique qatari et éthiopien.