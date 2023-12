Congo-Kinshasa: Campagne électorale à Beni - La population dit être méfiante aux députés des législatures passées

A moins d'une semaine des élections, les électeurs de la ville de Beni ont dit, mercredi 13 décembre, être méfiants aux anciens députés nationaux et provinciaux.

A Radio Okapi, nombreux ont accusé ces anciens élus d'avoir promis sans réaliser leurs différentes promesses électorales de 2018.

« Tous les candidats qui sont ici en train de passer dans la communauté, ils sont en train de nous tromper. Ils ne visent que leurs intérêts personnels. Ils ont été ici à 2018, ils nous ont promis beaucoup de choses, et qui jusque aujourd'hui ne sont pas réalisées. Non, ils ont échoué, nous n'allons pas les voter. Quand il s'agit de la campagne vous allez voir quelqu'un venir jeter des ponts, amener des tentes à des mutualités des jeunes. S'ils vont amener des tentes ou de l'argent, on va prendre. Mais on ne va pas les voter », a soutenu un habitant.

Ce dernier a indiqué que la plupart des électeurs des Beni veulent rénover la classe politique de la région.

Pour sa part, un sexagénaire a donné la chance aux candidats ayant le projet de pacifier la ville de Beni et ses environs :

« On va voter celui (NDLR : candidat) qui va nous amener la paix ou qui va nous donner les pistes de solution pour trouver la paix dans notre région. On est en train de l'examiner, en un certain temps on va aboutir à la réalité ».