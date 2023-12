Afrique: La CAN tient sa boisson officielle

Razzl, produit de l'entreprise brassicole camerounaise UCB est la boisson officielle de la prochaine coupe d'Afrique des nations qui se déroule en Côte d'ivoire du 13 janvier au 11 février 2024

Après le coup réussi des boissons gazeuses lors de la CAN 2021 au Cameroun, l' Union Camerounaise de brasseries, vient une fois de plus de démonter sa capacité en poursuivant la belle aventure. L'annonce officielle de ce sponsoring a été faite ce 29 Novembre 2023 au K Hôtel de Douala lots d'une conférence de presse donné par la société avec en première ligne son directeur général Austin UFOMBA.

Ce dernier était entouré de membres de son comité directeur, mais surtout des égéries de la société tel que Moustique le Karismatik le célèbre humoriste, Rinyu la voix dans la chanson de la bousson Razzl, de David ETOO pour le coté festif de l'évènement et même de la dénomination de la marque, mais surtout de Jean II MAKOUN lion indomptable à la retraite, mais également un pur produit de la KADJI Sports Academy.

Devant les hommes de média, ces derniers étaient là pour l'annonce du prestigieux partenariat entre Razzl, la marque de boisson gazeuse de l'union Camerounaise de brasseries et la Confédération Africaine de football en tant que marque exclusive de boisson gazeuse Africaine lors de la CAN 2023.

L'entreprise entend par se partenariat offrir aux joueurs et spectateurs une expérience magnifique de part ses saveurs exaltantes, sa présence rafraîchissante et son enthousiasme sans limite. UCB veut ainsi profiter de l'exposition de la Coupe d'Afrique des nations à plus de 500 millions de téléspectateurs pour devenir une véritable marque panafricaine.

Comme à son habitude, l'union Camerounaise de brasseries ne va pas déroger à la règle de faire plus que des heureux avec ce partenariat. Consommateurs, vendeurs et même homme des médias auront ainsi la chance de se voir offrir un séjour complet en Côte d'Ivoire lors de la CAN tout frais payés par cette entreprise citoyenne.

Mieux une compétition de football freestyle sera organisé entre Douala et Yaoundé et le vainqueur remportera non seulement la somme de 1 million de franc CFA, mais se verra lui aussi offrir un séjour tout frais payé en Côte d'Ivoire pour "vivre le moment" CAN.

Heureux de ce partenariat au moment de son annonce officielle, le directeur général, Austin UFOMBA, a déclaré qu'en tant que marque officielle exclusive de boissons gazeuses de la CAN.

Razzl insufflera au tournoi de l'enthousiasme, de l'énergie et des boissons rafraîchissantes : "Nous sommes honorés de jouer un rôle dans l'amélioration de l'expérience globale des joueurs, des supporters et de tous ceux qui chérissent la beauté du football. Grâce à ce partenariat, nous visons non seulement à étancher la soif, mais également à susciter l'enthousiasme et à créer une atmosphère qui permet aux fans de football de "VIVRE LE MOMENT". Nous voulons être plus qu'une simple marque en marge ; nous voulons faire partie des célébrations, des victoires et des moments exaltants qui définissent ce tournoi", a-t-il déclaré.

Razzl est disponible dans des variantes passionnantes de Cola, Orange, Grenadine et Citron, et est facilement disponible sur les canaux commerciaux hors ligne et en ligne.

D'autres activités qui suivront ce lancement tel que des promotions grand public et commerciales qui impliqueront l'obtention de billets tous frais payés pour la CAN, l'exécution de zones de fans ainsi que des campagnes publicitaires, expérientielles et numériques passionnantes et des emballages en édition limitée.