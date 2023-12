Ile Maurice: 'A safe place to do clean business'

Dans la série d'interventions sur le Financial Crimes Commission Bill, la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo a conservé un ton posé et a expliqué l'objectif du projet de loi.

Elle s'est référée aux rapports de la "Financial Action Task Force (FATF)" pour soutenir la nécessité d'avoir une législation unique regroupant toutes les institutions financières.

Elle a rappelé que les nombreux efforts que le Premier ministre a entrepris contre la corruption et le blanchiment d'argent ainsi que contre le trafic de drogue. Elle a cité, comme exemples, la création d'une commission d'enquête sur le trafic de drogue en 2016 et de la mise en place de la "Financial Crimes Division" au niveau de la cour intermédiaire et la cour suprême démontrant la détermination du Premier ministre à lutter contre toute crime financière et à sanctionner les malfaiteurs.

Répondant à une critique du Leader de l'Opposition sur les pouvoirs élargis d'arrestation accordés à la Commission, l'Honorable Ministre a souligné que l'une des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle de l'ESAAMLG de 2018 était en effet de donner précisément des pouvoirs d'arrestation et des pouvoirs de poursuite aux autorités d'enquête et les forces de l'ordre afin de mieux lutter contre les délits de blanchiment d'argent.

Elle a également souligné l'importance de confier à la Commission des pouvoirs d'enquête spéciaux afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Citant le rapport du FATF sur la lutte contre le blanchiment d'argent à l'intention des juges et des procureurs 2018, l'Honorable Ministre a expliqué que les normes du FATC exigent que la Commission soit en mesure d'utiliser un large éventail de techniques d'enquête telles que les opérations d'infiltration et l'interception des communications.

Pour terminer, la ministre Daureeawoo a réitéré l'engagement du Premier Ministre et du gouvernement à lutter contre la criminalité financière et à faire de Maurice un "safe place to do clean business".