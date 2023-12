Congo-Brazzaville: Prix RFI talents du rire 2023 - Deux Congolais en finale

Stéphanie Bluetooth et Daly cardinal sont deux jeunes humoristes congolais parmi les dix qui sont sélectionnés pour la finale de la neuvième édition du " Prix RFI talents du rire".

Cette année encore, le rendez-vous culturel " Prix RFI talents du rire" sera enflammé avec un panel varié de jeunes humoristes de divers horizons dont Stéphanie Bluetooth et Daly cardinal du Congo; Doyen Anasse du Comores; Jacques le Bantu du Gabon; Joyeux Bien Kabadjo de la République démocratique du Congo; Kebaro, Modérateur, Tout content de la Côte d'Ivoire; Rigel Gandhi de la Guinée; Valentin Vieyra du Togo. Par ce brassage, il s'agira de confronter la diversité des cultures africaines, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité.

Les deux jeunes humoristes congolais, depuis leur entrée dans le monde de l'art scénique, gagnent en notoriété, faisant valoir leur talent au pays et au-delà des frontières. D'une vingtaine d'années, Divana Poumou, de son nom de scène Stéphanie Bluetooth, est une étoile montante de l'humour congolais et africain. A chaque passage sur scène, elle sait captiver l'attention du public pour au final arracher des encouragements pour son talent, son imagination, son sens d'autodérision et son brin de folie.

Ce talent, elle le tient naturellement depuis sa tendre enfance. Elle a su l'aiguiser lors de son passage à l'émission " Comedy battle" , au sein de la troupe Brazza comedy show, un collectif d'humoristes et de comédiens congolais. Pour créer ses sketches, la jeune humoriste s'inspire considérablement du quotidien des Congolais et aussi des réalités d'autres peuples du continent.

Pour sa part, Daly cardinal est le fruit de Brazza comedy show et Tuséo family, qui sont une véritable vitrine de découverte de nouveaux talents humoristes. Talentueux et convaincant, il a déjà fait sa preuve sur les plans national et continental. Il a fait le tour des médias nationaux pour parler de sa passion et promouvoir son talent. Il est membre de la troupe " Les fous de la ville".

Par ailleurs, lauréat de cette édition dont le prix lui sera décerné en mars 2024, lors du festival " Abidjan capitale du rire", il bénéficiera d'une somme de 4 000 euros qui pourra stimuler le développement de sa carrière. Créé en 2015, le "Prix RFI talents du rire" offre une opportunité aux jeunes humoristes. Il vise aussi à révéler et promouvoir de nouveaux talents humoristes issus des régions d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes.