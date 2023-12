Congo-Brazzaville: Distinction - Saïd Bongo primé au « Fife »

Le réalisateur congolais, Saïd Bongo, a obtenu, pour son film « Parcours », le grand prix " L'éléphant d'or", lors de la deuxième édition du Festival international du film espoir (Fife), tenue du 29 novembre au 1er décembre dernier à Paris, en France.

Très jeune, Saïd Bongo a été attiré par les métiers de l'audiovisuel, une passion qu'il va assouvir quand il intègre la DRTV, antenne de Pointe-Noire, comme réalisateur et moniteur vidéo. Plus tard, il crée son label "Club des cinéastes" et se lance dans la production des gags et scènes du quotidien en famille et entre amis.

En 2023, il réalise son premier court métrage, « Poaty au royaume de Pounga », qui relate l'histoire d'un jeune orphelin doté d'une voix splendide en quête de survie. Ce film recevra plusieurs distinctions lors du Festival international du cinéma congolais.

Par ailleurs, son film « La précieuse » est nominé au festival Ecrans noirs du Cameroun, dans la catégorie Meilleur film d'Afrique centrale et projeté dans plusieurs autres villes du continent. En 2016, il participe au lancement de la chaîne panafricaine «Africanews » installée à Pointe-Noire .

Film émouvant, « Parcours » met en lumière le calvaire que vit la population dans les zones de guerre ou de conflits armés. Seuls l'audace, la bravoure et les sacrifices peuvent la tirer d'affaire, otage de la bestialité humaine. Ce film est aussi une interpellation de tous à plus d'humanisme pour éloigner du péril des vies humaines en érigeant, de façon systématique, les couloirs humanitaires en tous lieux et endroits de non droit où prédomine la force de l'armée.

%

A la trame ubuesque et sensible, ce film doit son succès en grande partie aux médecins de la force publique qui, grâce à leur apport multiforme, ont enrichi le scénario et améliorer le synopsis.

« Parcours » n'est pas à sa première récompense, il a déjà été sacré Meilleur prix du jury en tant que meilleur film international et Prix du meilleur acteur lors de la neuvième édition du Festival international de cinéma de Kinshasa.