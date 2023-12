Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo écrase Don Bosco et conforte son leadeship dans le groupe A

Grâce à une dymanique continue, le FC Saint-Eloi Lupopo demeure leader du groupe A du 29e championnat national de football, alignant successivement neuf victoires.

Le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi est en train de réaliser une saison de tonnerre. Le club bleu et or du Grand Katanga a enregistré sa neuvi-me victoire d'affilée, le 9 décembre, en battant le CS Don Bosco de Lubumbashi également, par un score sans appel de 4 buts à 1. C'était en 15e journée du groupe A de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Mpululu (11e minute), Horso Mwaku (26e et 54e minute), Bola Lobota (42e minute) ont signé les quatre buts des Cheminots du coach malien Mohammed Magassouba. L'unique but des Salésiens a été l'oeuvre de Jonathan Mokonza, égalisateur de la tête à la 21e minute.

Avec ce neuvième succès, Lupopo conforte son leadership dans le groupe A avec 40 points glanés en quinze sorties. Don Bosco est bloqué à 22 points après quatorze rencontres jouées.

Le même jour au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, l'AS Simba de Kolwezi a dominé la Jeunesse sportive Groupe Bazano par 4 buts à 2. Emmanuel Ntumba (6e et 63e minutes), Gusto Mulongo (42e minute) et Matafidi (87e minute) ont marqué pour les Kamikazes de Kolwezi. Malolo Ndoma (38e minute) et Lumingu Djeppy (77e minute) ont été les buteurs de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, battue à domicile à Lubumbashi. Simba est 6e du groupe A avec 16 points en quinze matches. La Jeunesse sportive Groupe Bazano est 8e avec 8 points en treize sorties.

%

Pour sa part, Lubumbashi Sport s'est imposé devant l'US Tshinkunku de Kananga (qui dispute ses matches à domicile à Lubumbashi) par 2 buts à 0. Titulaire, Kabasele Makanda a ouvert la marque à la 19e minute. Nyembo Ntumba a inscrit le deuxième but à la 23e minute sur une frappe au ras-du-sol, signant son onzième but de la saison. Lubumbashi est provisoirement deuxième du groupe A avec 30 points, devant Mazembe qui en compte 27 au terme de onze sorties. Tshinkunku est 10e et dernier du groupe avec 6 points après seize rencontres.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a triomphé devant l'AC Rangers par 2 buts à 1, lors de la 13e journée du championnat. Le latéral gauche Mydo Yallet (9e minute) et Alain Longanyo (32e minute) ont inscrit les deux buts du succès des Immaculés.

Le but de Molia Lihozasia à la 44e minute pour les Académiciens de la capitale n'a pas suffit pour renverser la situation. DCMP a un total de 24 points, deuxième derrière le leader du groupe B, l'AS Maniema Union (31 points). L'AS Rangers, pour sa part, se contente de la 9e place au classement, avec 11 points. L'on a appris que le match entre V.Club et Rangers, programmé pour le 10 décembre, a été reporté à une date ultérieure.