Gambie: Un nouveau projet de loi vise à donner le droit de vote aux conseillers nommés

Les législateurs ont présenté mardi le Projet de Loi 2024 sur les Administrations Locales

Le projet de loi a été présenté par l'Honorable Yahya Sanyang, le législateur de Latrikunda Sabiji.

Lors de la présentation du projet de loi, l'Honorable Sanyang a déclaré que le projet de loi vise à donner aux conseillers nommés le droit de vote, contrairement à la Loi sur les Administrations Locales de 2002, et ce, afin de garantir que les intérêts de tous les Gambiens soient représentés au sein des administrations locales.

Il a révélé que les conseillers désignés sont nommés et sélectionnés par les maires et les présidents de conseils municipaux, en accord avec le ministre, pour représenter les groupes qui pourraient ne pas être représentés de manière adéquate dans le processus électoral, tels que les femmes, les jeunes, les alkalolu, les chefs de district et les personnes handicapées.

En leur accordant le droit de vote, a déclaré Mr Sanyang, nous veillons à ce que leur voix soit entendue et qu'ils soient pris en compte dans le processus de prise de décision. « Cela permettra également de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, » a-t-il déclaré.

« Cela renforcera la représentation effective, la participation à la prise de décision et permettra également de connaître le point de vue des parties prenantes au sein de l'administration locale. »

« Cela permettra l'amélioration de la qualité de la prise de décision au sein des administrations locales. Les conseillers désignés et les membres élus ont souvent une expertise dans des domaines spécifiques, tels que l'éducation, la santé et l'aide sociale, » a-t-il ajouté. Le fait de leur accorder le droit de vote leur permettra donc d'apporter leurs connaissances et leurs compétences au processus de prise de décision, et cela se traduira par de meilleurs résultats pour la population gambienne.

