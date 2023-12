Afrique: M. Albares - La coordination maroco-espagnole, un réel modèle de coopération régionale au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Albares s'est félicité, jeudi à Rabat, de la coordination entre le Maroc et l'Espagne sur des questions régionales, la qualifiant de "réel modèle de coopération régionale au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité".

A l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre espagnol a déclaré, lors d'un point de presse conjoint, que la coordination entre les deux pays au sujet notamment de l'espace euro-méditerranéen, de la région du Sahel et de l'Afrique en général, s'est fortement renforcée grâce au dynamisme du partenariat stratégique liant le Maroc et l'Espagne, qui est soutenu par l'impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de Sa rencontre avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le 7 avril 2022.

M. Albares a réitéré, à cette occasion, l'intérêt accordé par l'Espagne au Maroc en tant que pays ami, partenaire important et acteur essentiel dans le développement du voisinage Sud de la Méditerranée.

Les deux ministres ont réaffirmé la volonté commune de renforcer davantage la coopération sur des questions régionales, notamment au niveau du Sahel, à même de faire face à de multiples défis, soulignant que la coopération entre le Maroc et l'Espagne constitue un exemple à suivre dans la région et apporte une contribution louable à la paix, à la stabilité et au développement.

Par ailleurs, le ministre espagnol a salué les actions concrètes et les programmes ambitieux entrepris par le Maroc en Afrique, dans plusieurs secteurs importants, pour accompagner le développement humain et économique du Continent, ajoutant que cela témoigne de l'attachement du Maroc à l'intégration économique régionale.

Dans ce cadre, MM. Albares et Bourita ont souligné l'importance d'explorer les moyens et les pistes de coopération afin d'établir des partenariats novateurs et stratégiques, qui seront lancés, dans le cadre de la Vision Royale, aussi bien au Maroc qu'au niveau du Continent africain, et dont les retombées, positives et gagnant-gagnant, contribueront à la paix, à la sécurité, au développement et à la prospérité de l'Afrique et de l'Europe.

S'agissant de la situation à Gaza, les deux ministres ont réaffirmé l'engagement du Maroc et de l'Espagne à poursuivre leurs efforts et étroite coordination, avec tous les partenaires, pour une mobilisation internationale pour un cessez-le-feu durable et vérifiable, afin d'arrêter les hostilités à Gaza, dans le but de protéger tous les civils et de parvenir à la paix, à la stabilité et à la prospérité de tous les peuples de la région.

En capitalisant sur leur étroite coordination, les deux ministres ont souligné la nécessité de renforcer les consultations afin de contribuer de manière active et efficace aux efforts de la communauté internationale, à la faveur de la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant côte-à-côte avec Israël, dans la paix et la sécurité, et sur la base de la solution à deux États.

Ils ont souligné l'importance de soutenir une solution politique qui demeure essentielle pour sortir la région du conflit et de la violence, dans le but d'établir la coexistence, la paix, la sécurité et la prospérité dans toute la région.