Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Décembre 2023

Togo : Diplomatie régionale- Visite du ministre togolais des affaires étrangères à Niamey

Le Premier ministre du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, le jeudi 14 décembre 2023, le ministre des affaires étrangères de la République du Togo, M. Robert Dussey qui a annoncé qu’un chronogramme de la transition nigérienne est en gestation. Le diplomate togolais a été reçu par le Premier Ministre de la transition en tant que représentant du président Faure Gnassingbé du Togo choisi, avec le président de la Sierra Leone, par le sommet des Chefs d’Etat de la Cédéao, comme médiateurs pour aider à une sortie de crise au Niger. « Nous sommes venus à Niamey pour rencontrer le premier ministre nigérien. Nous devons venir normalement avec mon homologue de la Sierra Leone, mais malheureusement à la dernière minute une contrainte l'a empêché de faire le déplacement à Niamey », a indiqué à la presse le diplomate togolais qui a souligné avoir eu « une séance de travail très enrichissante avec le premier ministre et mon homologue des affaires étrangères du Niger. Nous avons travaillé et convenu du contenu du timing de la transition », a-t-il annoncé. (Source : anp)

Niger : Plus de quatre mois après le coup d’Etat- La Cédéao reconnait la déchéance du président Bazoum

La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) dit avoir reconnu, à l’issue du sommet du 10 décembre 2023, la déchéance du régime de l’ancien président de la république du Niger, Mohamed Bazoum par un coup d’Etat militaire. Cette clarification a été apportée par l’organisation sous-régionale dans un communiqué rendu public, ce jeudi 14 décembre 2023.A travers ce communiqué, la Cédéao a relevé que « jusqu’à sa 64ème Session ordinaire tenue le 10 décembre 2023, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'Etat, et considérait toujours Sem Mohamed BAZOUM comme le Président de la

Mali : Répondant au Chef d’Etat-major général de l’Armée française- Moussa Mara invite certains décideurs français à changer d’état d’esprit

Dans un message posté sur sa page Facebook, le dimanche 10 décembre, l’ancien Premier ministre Moussa Mara, a réagi à une sortie du Chef d’Etat-major général de l’armée française. Selon lui, « des changements au moins aussi profonds, de mentalité et d’état d’esprit, sont nécessaires au sein de certains décideurs français ». Il conseille à tous ceux qui ont une lecture ethniciste de la crise malienne ou sahélienne de changer de paradigme s’ils veulent faire partie un jour des solutions et du futur sahélien. Dans une intervention faite récemment, le Chef d’Etat-major général de l’armée française impute les problèmes au Mali et dans le Sahel à l’incapacité, selon lui, des Maliens du Nord et du Sud à se réconcilier. Cette attitude de résumer la crise malienne à un problème prétendu entre nordistes et sudistes est courante au sein de nombreux cercles politico militaires français. Elle a causé des erreurs de jugement et des fautes qui ont été, en partie, à la base du rejet profond de la France dans notre pays. (Source : abamako.com)

Guinée Equatoriale : Recherche de la paix- Malabo accueille la 5ème session extraordinaire du sommet de la Ceeac

La ville administrative de Djibloho, en Guinée équatoriale, accueille vendredi 15, la Ve Session extraordinaire du Sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Céac), avec un focus sur la situation au Gabon. L'événement sera précédé, jeudi 14, par la réunion du Conseil des ministres, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale (Copax) sur la transition politique au Gabon. L'ordre du jour de travail de la réunion des ministres réserve, parmi les différents points, l'analyse des informations des envoyés spéciaux sur l'évolution de la facilitation de la Ceac au Gabon et du Président de la Commission de la Ceac sur la mise en œuvre de la décision relative au déménagement temporaire du siège de la Ceac à Malabo (Source : alibreville.com)

Gabon : Coopération avec la Banque mondiale-Un nouveau départ

Libreville et l’institution de Bretton Woods reprennent leur coopération après quelques semaines de brouille.Tout est revenu dans l’ordre entre le Gabon et la Banque mondiale. A l’issue de quelques semaines de crise, l’institution de Bretton Woods a décidé de lever les sanctions qui pesaient contre Libreville. La coopération entre les deux partenaires de longue date peut ainsi repartir de plus belle. A l’issue d’une mission d’évaluation effectuée au Gabon, elle a décidé le 5 décembre dernier d’un dégel sur les financements en faveur du pays de Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans un courrier adressé le 11 décembre dernier au ministre gabonais de l’Economie, Mays Mouissi, la Banque mondiale salue les réformes engagées par les autorités de Libreville dans le cadre de la relance économique et la restauration de la confiance avec les bailleurs de fonds multilatéraux. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Réintégration sur les listes électorales de Ousmane Sonko- Me Elhadji Diouf annonce un pourvoi en cassation

Une décision du tribunal de Dakar vient de rétablir les droits civiques d'Ousmane Sonko en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales. Une victoire pour le leader politique, mais qui suscite la désapprobation de Me Elhadji Diouf, faisant partie du pool d'avocats commis par l'Agent judiciaire de l'État. Ce dernier a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation. « Ceux qui jubilent aujourd'hui n'ont rien compris. La victoire éphémère de Ziguinchor va se reproduire. Parce qu'ils ont oublié que la Cour Suprême ne peut se contredire. Nous avons assisté à la décision d'un juge inférieur qui défie un juge supérieur. On va faire un pourvoi en cassation », a déclaré Me Elhadj Diouf, exprimant sa ferme intention de contester cette décision judiciaire. La réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales continue de susciter des réactions divergentes au sein de la scène politique sénégalaise. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Epidémie- 688 décès liés à la dengue depuis le début de l’année

La dengue a fait 688 morts au Burkina Faso du 1er janvier au 10 décembre 2023, selon les autorités médicales. Lors d'une rencontre d'information mercredi à Ziniaré, ville au nord-est de Ouagadougou, Mme Rokia Guébré, médecin-chef de district a expliqué que dans la semaine du 4 au 10 décembre 2023, 5.109 cas suspects, dont 2.178 cas probables de dengue, ont été notifiés, et 12 décès enregistrés. Depuis le début de l'année de 2023, 146.878 cas de dengue, dont 67.658 cas suspects et 688 décès, ont été rapportés, a-t-elle précisé. Les principaux foyers de cas de dengue au Burkina Faso sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, selon le ministère en charge de la Santé. (Source : aouaga.com)

Guinée : Crief - Vers un rebondissement dans l’affaire Damaro et cie

On se dirige vers un nouveau rebondissement dans l’affaire dite « Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zénab Camara et Kim », poursuivis pour des faits présumés de « détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d’intérêts et complicité ». Après la déposition de l’ancien chef du parlement guinéen sur l’utilisation des 15 milliards Gnf, destinés à l’aménagement du site devant abriter le nouveau siège de l’Assemblée Nationale, situé au plateau déguerpi de Koloma, le parquet spécial prépare sa contre-offensive avec de nouveaux éléments accablants, a appris Africaguinee.com. Le cumul fait un peu plus de 30 milliards Gnf. Selon nos sources, il n’est pas exclu que des enquêtes soient ouvertes pour comprendre l’utilisation de ces fonds. (Source : aficaguinee.com)

Cameroun : Can 2023- Deux Camerounaises condamnées à Abidjan pour filouterie d’hôtel

À quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d’Ivoire, deux jeunes filles camerounaises ont été conduites devant le Tribunal de première instance du Plateau, le lundi 11 décembre 2023.Ces jeunes filles dont l'âge oscille entre 28 et 35 ans sont accusées de filouterie d’hôtel. C’est-à-dire qu’elles ont occupé une résidence meublée sans payer. S’expliquant à la barre, M’B. Sophie et N. Salima ont affirmé qu’elles ont quitté Douala en octobre 2023, pour Abidjan dans l’objectif d’assister à la Can qui débutera officiellement le 13 janvier 2024. Durant leur séjour, elles ont vécu dans une résidence meublée. N’ayant plus d’argent, elles ont dû quitter la première résidence pour une autre qui coûte moins chère, où elles payeront 13 000 FCfa la journée. Malheureusement, du 21 au 24 novembre 2023, elles n’ont payé qu’un seul jour.( Source :fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Transformation numérique de la Côte d’Ivoire- Les acteurs vont mutualiser leurs efforts

A l'initiative de l'Ansut, a eu lieu, le mardi 12 décembre 2023, au Plateau, une session réunissant les directeurs des systèmes d'information (Dsi) des ministères et institutions de Côte d'Ivoire ainsi que les acteurs clés du secteur numérique. L'Agence nationale du service universel des télécommunications- Tic (Ansut), en tant qu'agence opérationnelle du ministère de la transition numérique et de la digitalisation, a initié cette rencontre d'échange et de collaboration dans le cadre de sa mission de contribuer de manière significative à la transformation numérique de l'administration ivoirienne sous l'égide du ministère de tutelle. Cette réunion stratégique visait à créer des plans d'actions cohérents au sein de l'écosystème numérique, offrant au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation un cadre formel pour aborder la problématique de la transformation digitale de l'économie ivoirienne. Avec cette initiative de l’Ansut, la Côte d'Ivoire a affirmé son engagement résolu sur la voie de la transformation numérique. Pour rappel, l'Agence a élaboré et fait adopter un nouveau Plan Stratégique 2023-2025 par son conseil d'administration, démontrant ainsi sa volonté de catalyser sur l'innovation et l'excellence opérationnelle. (Source : fratmat.info)