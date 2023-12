Algérie: L'Etat soutient et accompagne les investisseurs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, jeudi, que l'Etat soutenait et accompagnait les investisseurs, à tous les niveaux, pour de meilleures performances et davantage d'opportunités d'emploi.

Présidant l'ouverture de la 31e édition de la Foire de la production algérienne au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, le Président Tebboune s'est enquis, lors de sa tournée dans plusieurs stands dédiés aux entreprises nationales publiques et privées, du grand progrès réalisé en termes de taux d'intégration, d'acquisition des technologies nécessaires à la prise en charge de la demande locale, d'une part, et d'accès aux marchés et aux espaces extérieurs, d'autre part, d'autant que ces produits répondent, désormais, aux normes et critères internationaux en vigueur dans les opérations d'exportation.

"L'Algérie est désormais un chantier ouvert, notamment avec l'entrée en exploitation de plusieurs projets stratégiques, les usines de construction automobile et l'élargissement du parc des industries de l'électroménager", a soutenu le président de la République.

Pour le président Tebboune, cela "ouvrira la porte aux start-up et aux sociétés de sous-traitance, en vue de contribuer à l'augmentation du niveau d'intégration dans l'industrie nationale, à l'instar des réalisations de l'Institution de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière d'industries militaires, dont le taux de certaines a atteint les 100%".

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a visité, pour sa part, certains stands de la Foire, où il a écouté des explications et eu des échanges avec les représentants des entreprises qui prennent part à cette manifestation économique qui durera jusqu'au 23 décembre, et qui se tient sous le thème "L'entreprise productrice, base de la croissance et du développement économique".