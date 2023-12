Maroc: Rabat - Le Conseil exécutif de l'OADIM tient sa 64ème session

Rabat — Le Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et l'exploitation minière (OADIM) a tenu sa 64ème session, mercredi à Rabat, avec la participation de délégations de onze pays arabes et d'un représentant du Secrétariat général de la Ligue des États arabes.

Cette réunion, au cours de laquelle le Maroc a été représenté par Mohamed Zioual, chargé de la coopération avec les pays et organisations arabes au ministère de l'Industrie et du Commerce, a été l'occasion de passer en revue les réalisations et activités les plus importantes de l'OADIM, ainsi que les réunions liées à son programme d'action qui répondent aux exigences des États arabes membres.

Il a été aussi question de mettre en avant les efforts déployés par l'organisation et les réalisations dans les domaines de l'industrie, de la normalisation et de l'exploitation minière, ainsi que le rôle de la plateforme d'offres et demandes des produits industriels et miniers (APIP.online), en tant que première plateforme arabe spécialisée visant à faciliter l'action des structures pour exposer gratuitement leurs produits et services et assurer leur commercialisation dans les marchés mondiaux.

Dans ce cadre, les ministères concernés par l'industrie et les mines ont été invités à coordonner avec l'organisation pour soutenir cette plateforme.

A cette occasion, le directeur général de l'OADIM, Adil Sakr, a félicité le Maroc pour son organisation remarquable et réussie des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se sont tenues en octobre à Marrakech.

Il a également félicité les Émirats arabes unis pour l'accueil et l'organisation de la 28e Conférence sur le Climat (COP28) à Dubaï, ainsi que l'Arabie Saoudite qui accueillera la 21ème session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel en 2025 et l'Exposition universelle de 2030.

Les travaux de la 64ème session du Conseil exécutif de l'OADIM ont été couronnés par la passation de la présidence du Conseil exécutif de l'organisation à l'Arabie saoudite.