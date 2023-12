Madagascar: Scandale d'extraction illicite d'or dans le Kamoro - Le gouverneur de la région Betsiboka limogé

Suite à l'éclatement du scandale d'extraction illicite d'or, qui a secoué la commune de Marokoro, dans le district de Maevatanana, le gouverneur de la région Betsiboka a été limogé lors de la réunion du conseil des ministres du mardi dernier.

L'ex-gouverneur a été emprisonné la semaine dernière après des soupçons d'abus de pouvoir pour fournir des équipements de la région Betsiboka aux extracteurs illicites d'or opérant sur la rivière Kamoro, située dans la commune de Marokoro, district de Maevatanana. Depuis, les projecteurs sont braqués vers ce premier responsable de la région Betsiboka, à qui l'Etat a confié le pilotage du développement de cette collectivité. Mais la messe est dite et le verdict de l'exécutif est sans appel. Il est démis de ses fonctions officielles. Il est soupçonné d'avoir facilité une extraction illégale qui a pillé sauvagement les ressources aurifères de Marokoro pendant plusieurs mois.

Ressortissants asiatiques

Le scandale, qui a été mis en lumière par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, implique dix ressortissants asiatiques, également jetés en prison, qui ont participé activement à cette exploitation illégale. Ces derniers avaient extrait de l'or dans cette rivière de Kamoro depuis plusieurs mois sans avoir pris la peine de régulariser la situation administrative et légale de l'exploitation. Des sources locales émettent, en effet, des soupçons quant à l'implication des autorités dans ce trafic d'or, soulignant que les autorités locales, civiles et militaires, seraient au courant des activités illicites des ressortissants asiatiques sur la rivière Kamoro sans prendre de mesures pour y mettre fin.

PAC

Bien que les résidents locaux aient depuis longtemps suspecté une collusion entre les autorités et les pilleurs, aucune action n'a été entreprise pour arrêter l'exploitation illégale avant que le ministère des Mines et des Ressources stratégiques et la police des mines fassent une intervention sur place, il y a deux semaines, pour mettre un terme à l'exploitation et arrêter les pilleurs, puis les traduire en justice. Les dix Asiatiques sont placés en mandat de dépôt comme les deux Malgaches, dont le gouverneur et un autre cadre de la région Betsiboka, qui sont également derrière les barreaux. Les enquêteurs du pôle anti-corruption, en charge du dossier, examinent actuellement les liens potentiels entre les autorités locales et le pillage à grande échelle à Marokoro.

Travaux publics

Outre le limogeage du gouverneur, le conseil des ministres de mardi dernier a également destitué le directeur régional du ministère des Travaux publics dans le Betsiboka. Cependant, il reste à établir un lien direct entre ce limogeage et l'utilisation des engins de l'administration au profit de l'exploitation illicite d'or à Marokoro.