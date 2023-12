Maroc: Ouverture à Marrakech de la 12ème édition de la conférence internationale 'The Atlantic Dialogues'

Marrakech — La 12ème édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues", s'est ouverte, jeudi à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Axée sur le thème "A More Assertive Atlantic: Its Meaning for the World" (Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde), cette édition rassemble plus de 400 invités issus de 80 nationalités différentes du bassin atlantique.

Dans une allocution à l'ouverture de cette 12ème édition, le président exécutif du Policy Center for the New South, Karim El Aynaoui, a affirmé que "dix années après sa création, le PCNS s'est érigé en fabrique de talents, à l'intersection de la société civile, du monde académique et de l'élaboration des politiques."

Evoquant les nombreux crises qui impactent le monde, M. El Aynaoui a souligné l'importance de l'écoute et du dialogue entre les pays du Nord et du Sud.

"Le nouveau Sud n'est pas idéologique. Il réclame plutôt sa place raisonnable dans le monde", a-t-il fait remarquer.

Cette conférence, qui se distingue par son envergure et sa diversité, s'aligne sur les Hautes orientations et directives Royales sur l'Afrique Atlantique contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte. Elle tend à refléter l'importance croissante de l'espace atlantique dans le contexte mondial actuel.

La conférence vise aussi à approfondir la compréhension des implications de la nouvelle perception de cet espace, mettant en exergue la promotion de la coopération atlantique, considérée comme essentielle pour le développement économique et social, en particulier pour les pays du sud de l'Atlantique. Cette coopération peut offrir une réponse coordonnée aux défis tels que la transition climatique et contribuer à la paix et à la sécurité dans la région.

Ainsi, en tenant compte des dynamiques d'intégration régionale en cours, l'approche de l'Atlantique élargie peut apporter une contribution utile à la réinvention nécessaire de la gouvernance mondiale et une nouvelle articulation des logiques de coopération Nord-Sud et Sud-Sud.

Cette douzième édition permettra de discuter une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et plus intégré à travers des échanges francs, informels et factuellement informés, favorisant des discussions susceptibles de déboucher sur des actions concrètes.

Parmi les thèmes à aborder, on retrouve notamment des discussions sur l'avenir des partenariats stratégiques et du multilatéralisme, l'émergence du Sud global, la refonte de l'architecture financière internationale, les défis actuels de la démocratie outre les enjeux du changement technologique pour une transition durable.

Au cours de ses onze éditions précédentes, la conférence des Atlantic Dialogues s'est distinguée par sa capacité à fédérer un ensemble d'acteurs internationaux. Cette année, elle réunira une communauté de plus de 2000 membres pour des discussions approfondies autour de séances plénières et de discussions en petits groupes.

La conférence culminera avec la présentation du dixième rapport "Atlantic Currents" du Policy Center for the New South, analysant les tendances récentes du bassin atlantique.

D'éminents intervenants, dont d'anciens chefs d'État, des ministres, des diplomates, des chercheurs et des représentants de think-tanks, enrichiront le débat lors de dix séances plénières et vingt sessions en petits groupes. Ces discussions favoriseront des échanges francs et informels, promettant des débats approfondis sur le thème principal tout en bénéficiant de l'expertise intercontinentale des Atlantic Dialogues.

En outre, le programme Emerging leaders (ADEL), dont la finalité résonne avec l'ambition de la jeunesse, sélectionne chaque année 30 à 50 jeunes âgés de 35 ans au plus, parmi des centaines de candidatures du monde entier. Ces jeunes visionnaires représentent 26 nationalités, avec une prédominance de 70% de participants issus de la région atlantique.

À la suite d'une formation intensive de trois jours axés sur le leadership et le design thinking pour aborder les enjeux de l'Atlantique élargi, dispensée par des experts renommés, les nouveaux membres d'ADEL intégreront la conférence. Ils seront particulièrement mis à l'honneur lors de la cérémonie de clôture.