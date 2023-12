Congo-Brazzaville: Prix découvertes RFI 2023 - Jessy B sacrée lauréate

C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que la rappeuse congolaise, Jessy B, a appris la nouvelle de sa victoire, le 13 décembre. Depuis, des félicitations et des encouragements à aller toujours de l'avant fusent à l'endroit de l'artiste.

Jessy-B le souhaitait et c'est désormais chose faite pour cette jeune artiste qui se voit hisser à un niveau supérieur de sa carrière. Dès l'annonce de la liste des dix finalistes du Prix découvertes Rfi 2023, elle n'a cessé de mobiliser en virtuel et à travers des rencontres physiques. Le but étant de récolter le plus de votes possibles pour le prix Rfi découvertes; prix qui depuis sa création, se consacre à dénicher des talents en musique en vue de les aider à se promouvoir à l'international.

« Chers amis, famille, artistes et supporters dévoués, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous qui avez pris le temps de voter pour moi lors de ce concours. Votre soutien inconditionnel a été une source d'inspiration et de motivation tout au long de cette compétition. C'est grâce à vous, merci du fond du cœur », a déclaré Jessy B.

En remportant le Prix découvertes Rfi 2023, Jessy B devient la cinquième artiste congolaise à avoir ce trophée. Le dernier en date étant Young Ace Wace, lauréat 2020. Son titre « Biso », avec lequel la jeune rappeuse a bataillé dans cette compétition, est actuellement en ligne. Dans sa discographie, Jessy-B enregistre également d'autres titres et freestyles parmi lesquels « Moi aussi », « Dégât na dégât », « Oklm », « Joli bébé », « Telema », « Ça va aller », etc.

Comme récompense au Prix découvertes Rfi 2023, Jessy B bénéficiera de 10 000 €, une tournée en Afrique et un concert à Paris. « Jessy B. c'est l'artiste qui a réussi à me faire me lever de mon fauteuil en écoutant son flow, son discours, son charisme, enfin tout son personnage m'a emmené à me dire, Jessy B, c'est vraiment une claque que je ne connaissais pas. J'ai hâte de la voir en concert », a dit Black-M, président du jury de cette 43e édition.