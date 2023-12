Algérie: Gestion financière des organismes sportifs - Attirer de nouvelles ressources et ne pas se contenter des subventions de l'Etat'

ALGER — Les experts financiers présents au Séminaire sur "La bonne gestion des ressources financières au sein des organismes sportifs en Algérie" ont mis en évidence la nécessité de chercher de nouvelles ressources et ne pas se contenter des subventions allouées par les pouvoirs publics.

Dans son allocution à l'ouverture de cette journée d'étude, le trésorier du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mohamed Bessaad, a insisté sur "la nécessité de changer de méthodes de gestion financière et l'utilisation rationnelle des subventions de l'Etat, tout en cherchant de nouveaux partenariats dans l'objectif d'atteindre la bonne gouvernance au niveau de nos organismes sportifs".

En présence du Secrétaire général de l'instance olympique, Kheireddine Barbari, cette journée d'étude a été l'occasion pour aborder des sujets liés à la gestion financière des fédérations nationales et clubs sportifs.

"Les organismes sportifs, notamment les fédérations sportives nationales, sont gérées d'une manière archaïque en matière de gestion comptable de leurs activités quotidiennes et manquent énormément d'expérience dans la gestion financière", a fait savoir Hocine Douifi, expert financier et modérateur de cette journée d'étude.

Pour cet expert financier, "l'établissement d'un budget clair et réaliste est la première étape pour améliorer la gestion financière d'une association sportive (fédérations et clubs) et il est important de comprendre les dépenses régulières, telles que les coûts d'entraînement, les coûts d'équipement et les coûts administratifs. Une fois que vous avez compris vos dépenses, il est important de prévoir un budget en conséquence, en incluant des marges pour les dépenses imprévues".

%

Gérer les finances de manière efficace

"Une fois que vous avez établi votre budget, il est important de gérer vos finances de manière efficace pour vous assurer que vous restiez à l'intérieur de votre budget. Il est important d'utiliser un système de suivi des finances pour surveiller vos dépenses et vous assurer que vous n'êtes pas sur la voie de dépenser plus que prévu. Il est également important de vérifier régulièrement vos comptes bancaires pour vous assurer qu'il n'y a pas de dépenses non autorisées, en coordination bien sûr avec le commissaire aux comptes", a également précisé Hocine Douifi.

De son côté, le commissaire aux comptes, Saïd Kouimia, a appelé à appliquer le plan d'action voté par l'assemblée générale et à partir de cela, les fédérations sportives peuvent avoir des subventions financières pour la concrétisation de leurs objectifs escomptés".

"La diversification des dépenses financières et plus que primordiale pour la bonne gestion des affaires de nos organismes sportifs. La formation au sein des fédérations est très importante pour améliorer la gestion financière des associations sportives", a encore martelé M. Kouimia.

Mettre en place une stratégie de recherche de sponsors

Pour les intervenants à l'occasion de la journée d'étude sur la gestion financière des organismes sportifs, élaborer une "stratégie efficace" pour attirer l'attention des entreprises qui sponsorisent, est "plus que nécessaire".

"Les athlètes, les clubs sportifs et les associations sportives tirent parti des médias sociaux pour partager leur démarche de recherche de sponsors et attirer les entreprises intéressées. Le sponsoring sportif constitue une puissante stratégie de marketing qui augmente la visibilité d'une association sportive", a indiqué Abdelkrim Chouchaoui, président de la Fédération algérienne de sport et travail.

La nécessité de tirer profit des sportifs algériens, notamment ceux qui brillent au niveau international, a été également abordée par les présents dans l'objectif d'attirer plus de ressources financières à l'organisme sportif.