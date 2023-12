Congo-Kinshasa: Kananga - Fatshi recommande la tolérance à l'égard de tous les candidats

Après Mbuji-Mayi, Kabinda et Muene-Ditu, au Kasaï Oriental et à Lomami, Félix Antoine Tshisekedi est arrivé hier en fin d'après-midi à Kananga, capitale de la province du Kasaï Central, poursuivant sa campagne électorale qui a atteint le centre du pays, après l'Ouest, le Nord, l'Est et le Sud. Comme partout où il est passé, le Président candidat n°20 a invité les Kanangais à consolider l'unité et la cohésion nationales.

Car, a-t-il souligné, «c'est lorsqu'on est divisé que l'ennemi en profite pour nous déstabiliser. Nous devons rester unis de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, afin de bouter l'ennemi du territoire national et recouvrer par-là la paix , gage nécessaire pour réaliser les projets de développement que nous avons impulsés. C'est pourquoi je suis passé à nouveau solliciter votre confiance pour obtenir un deuxième mandat, lequel me permettra de poursuivre et achever les nombreux projets de développement initiés à travers le pays», a déclaré le président candidat à sa réélection.

La sécurité, avec en filigrane la reconquête totale des territoires occupés par les terroristes du M23/RDF, la poursuite de la gratuité de l'enseignement primaire qui s'étendra au cycle secondaire l'année prochaine, la Couverture Santé Universelle, la poursuite du PDL-145T, la création d'emplois... figurent parmi les priorités du deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, il a invité la population kanangaise à faire très attention.

%

«Car l'ennemi du peuple Congolais a changé de stratégie. Constatant des difficultés à progresser au plan militaire sur le terrain, où il enregistre beaucoup de revers, l'ennemi a jugé bon d'infiltrer ses candidats au niveau politique. Ils sont aussi en course pour la présidence. Faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans le piège. Les candidats de l'étranger, on les reconnaît par leur incapacité de nommer l'agresseur de notre pays, ou encore condamner l'agression rwandaise dont la RDC est victime».

Accordant la parole à la population, à sa demande, plusieurs préoccupations lui ont été soumises. Le problème de manque d'eau potable et d'électricité, la construction du barrage hydroélectrique de Katende et celle de la route Kananga-Kalamba Mbuji ont figuré parmi les principales questions de la population de Kananga au candidat n°20. Félix Tshisekedi a rassuré les centre-Kasaiens que tous les ouvrages commencés iront jusqu'au bout. Avant de rappeler que la route de Kalamba-Mbuji revêt une grande importance pour l'ensemble de l'espace Grand Kasaï.

Car c'est la voie d'ouverture à la mer des Kasaïens, il y tient. Tout comme pour l'électrification de la ville de Kananga et de l'ensemble du Kasaï. C'est ici qu'il a fait savoir que le PDL-145T, qui entrera bientôt dans sa deuxième phase consacrée à la construction des routes, prévoit également de construire des barrages à travers le pays afin d'électrifier tous les 145 territoires de notre. En plus, tous les territoires auront l'eau potable et accès à l'électricité.

Concernant la perte de valeur de la monnaie nationale face au dollar américain, il a dit que le manque de production nationale qui place la RDC en situation de dépendance, reste la cause principale. C'est pourquoi l'Agriculture occupe une grande place dans son programme d'action. Lorsqu'on commencera à manger ce qu'on produit, la solution à la situation sera automatique. Pour clore sa communion avec la population, Fatshi a prêché aux Kanangais la tolérance à l'endroit de tous les candidats.

«Si vous ne voulez pas d'un candidat, le mieux serait de rester chez vous pour ne pas l'entendre, et non empêcher ses partisans d'aller vers lui ou faire la violence. M'avez-vous entendu?» M'avez-vous entendu? La population a répondu en choeur Oui. Preuve d'un mariage scellé entre «Fatshi Béton» et les Kanangais. Par ailleurs, pour ne pas créer des frustrations, il a refusé de présenter les candidats députés, comme le lui exigeait la population, rétorquant que «vous connaissez tous les candidats de l'Union Sacrée de Kananga mieux que moi».