Algérie: Perspectives économiques favorables, croissance robuste et inflation modérée en 2024

ALGER — Les perspectives de l'économie algérienne, à court terme, sont "globalement favorables", marquées par une croissance toujours robuste et une inflation plus modérée en 2024, a indiqué, mardi à Alger, le chef de la mission du Fonds monétaire international (FMI) en Algérie, Chris Geiregat.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse, tenue à l'issue des consultations annuelles menées, depuis le 3 décembre, par cette institution financière internationale en Algérie, au titre de l'article 4 des statuts du Fonds.

C'est pourquoi, les perspectives, à court terme, sont "globalement favorables", a-t-il assuré, ajoutant que "la croissance devrait rester robuste en 2024, et l'inflation devrait se modérer".

Les perspectives économiques du pays pourraient également "s'améliorer grâce à la poursuite des réformes visant à diversifier l'économie (et réduire sa dépendance aux hydrocarbures), à établir une croissance plus forte et soutenable et à stimuler la création d'emplois", juge-t-il.

Ces réformes nécessiteraient "une mise en oeuvre continue du Plan d'action du gouvernement, une hausse de l'investissement privé, une amélioration du climat général des affaires, un plus grand développement des marchés financiers domestiques et la recherche de nouvelles opportunités pour les exportations hors hydrocarbures, dans la continuité de l'action menée par les autorités", souligne M. Geiregat.

Le responsable du FMI a, par ailleurs, indiqué que "la mission salue les progrès continus enregistrés en matière de réforme des finances publiques, tels que l'introduction du budget programme et la mise en place de contrats de performance pour les gestionnaires, qui devraient améliorer la transparence et la redevabilité en matière d'exécution budgétaire".

La mission, ajoute-t-il, se félicite aussi de "l'adoption de la nouvelle loi monétaire et bancaire qui vise à stimuler l'innovation et l'inclusion financières (comme la création des institutions bancaires numériques ou islamiques), à moderniser les outils à la disposition de la banque centrale en matière de supervision financière et de gestion des crises, et à réformer l'organisation de la banque centrale et les opérations de politique monétaire".

M. Geiregat a également rappelé que "les autorités algériennes ont mis en oeuvre plusieurs initiatives pour améliorer le climat des affaires, diversifier l'économie et promouvoir les investissements privés".

Il a, dans ce sens, expliqué que "la nouvelle loi relative à l'investissement vise à soutenir l'initiative privée et sera mise en oeuvre par une nouvelle agence de promotion de l'investissement (y compris à travers un guichet unique et des plateformes électroniques dédiées aux investisseurs)".

Il a également évoqué l'établissement, par les banques algériennes, de filiales à l'étranger pour accompagner les entreprises exportatrices, ainsi que la mise en oeuvre, par les autorités, d'"une vaste stratégie de numérisation pour améliorer la prestation de services, la gouvernance et la transparence".