Algérie: Examen du projet de budget du Conseil de la nation au titre de l'année 2024

ALGER — La Commission des affaires économiques et financières au Conseil de la nation a tenu mercredi une réunion consacrée à l'examen du projet de budget du Conseil au titre de l'année 2024, a indiqué un communiqué de cette instance législative.

La réunion, présidée par M. Miloud Hanafi, président de la commission, a été consacrée à un exposé présenté par le Secrétaire général du conseil, Mohamed Drissi Dada, dans lequel il a affirmé que "l'élaboration et l'adoption du projet de budget du Conseil de la nation s'inscrivent dans le cadre du principe d'autonomie financière et administrative dont jouit cette instance et obéissent aux règles et aux mesures la régissant, et ce conformément à la loi organique 16-12 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement, modifiée et complétée, notamment dans son article 104, et du règlement intérieur dans ses articles 130 et 131", précise le communiqué.

Le SG du Conseil a, également, passé en revue les principaux axes dudit projet, et évoqué longuement les affectations allouées au titre de l'année prochaine.

A l'issue de cet exposé, la parole a été donnée aux membres de la commission pour exprimer leurs préoccupations et présenter leurs observations et leurs recommandations. A ce titre, ils ont salué "la teneur du projet de budget et la prise en charge par l'administration de leurs préoccupations qui visent essentiellement à répondre aux besoins des membres de l'instance et de ses personnels, et à fournir et développer les services permettant aux membres de s'acquitter pleinement de leur missions de manière à promouvoir la performance".

Dans ce cadre, le représentant de l'administration du Conseil a répondu aux préoccupations et propositions des membres de la commission, affirmant à ce propos "l'attachement permanent de l'administration à prendre en charge les besoins des instances et structures administratives du conseil, dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations et instructions du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil".