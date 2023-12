Angola: La présidente de l'AN appelle les députés à éviter les propos haineux

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (AN), Carolina Cerqueira, a exhorté jeudi, à Luanda, les députés angolais à respecter le manuel et la bienséance parlementaire et à éviter les discours de haine dans l'hémicycle.

Intervenant lors de la cérémonie de vœux de fin d'année à l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira a souligné que les législateurs doivent utiliser un langage élevé qui honore la noblesse de la politique, en évitant les discours de haine.

Il a rappelé que le discours de haine avait été sévèrement condamné lors de la 54ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, tenue en novembre dernier à Port Louis, en République de Maurice, un événement dans lequel l'Angola était représenté au plus haut niveau.

À cet égard, il a déclaré que lors de cette réunion, les pays membres du Forum parlementaire de la SADC avaient proposé aux parlements d'approuver une loi qui empêche "les propos haineux et insultants à la dignité de chacun d'entre nous".

"Nous sommes les gardiens de l'harmonie et de la vitalité démocratique, un exemple pour les jeunes générations et de la tranquillité entre les familles et la société en général, nous devons donner l'exemple et je suis convaincu que nous laisserons cet héritage", a-t-elle exprimé.

Elle a reconnu que le Parlement est une institution plurielle dont les voix ne sont pas toujours consensuelles, mais elle s'est dite convaincue que chacun est animé par l'intérêt public et le respect des personnes qu'il représente.

La présidente de l'AN a appelé les employés et agents parlementaires à un dévouement désintéressé à leur travail, avec le sens de la responsabilité, de l'éthique, du secret, de la loyauté institutionnelle et de la solidarité les uns envers les autres.

Carolina Cerqueira a souhaité à tous de joyeuses fêtes et une nouvelle année prospère "afin qu'en 2024 nous puissions donner un message fort aux populations que, dans cette institution, nous défendons l'Angola, les femmes et les hommes angolais".