Tunisie: Tataouine - Elections - Les activités électorales des candidats se poursuivent

TATAOUINE — Les activités électorales dans le cardre de la campagne pour les élections locales du 24 décembre à Tataouine s'intensifient.

Les candidats ont procédé au contact direct avec les citoyens pour présenter leurs programmes électoraux, à l'affichage des tracts et la distribution des dépliants.

Le candidat Jomaâ El Hédi dans la localité de Dhiba-est (délégation de Dhiba) a promis d'oeuvrer à améliorer l'infrastructure, à renforcer l'emploi des jeunes et à défendre l'approvisionnement en eau des zones irriguées grâce à l'énergie solaire.

Le candidat Ali Laamari dans la localité d'El Masreb (délégation de Tatouine-sud) s'engage à assurer l'approvisionnement en eau potable et le raccordement au réseau d'assainissement du village Ksar Ouled Boubaker, l'achèvement du projet du lac au village Ksar Ouled Debbab, l'inauguration du centre culturel et la promotion de l'investissement dans la région.

Le candidat Fethi Bennaceur à Sned (délégation de Bir Lahmer) a présenté des promesses portant sur la réhabilitation de de la cité Sned et son raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable, l'incitation des jeunes à l'entreprenariat et l'amélioration du transport public.

Pour sa part, le candidat Mbrarek Sayar à Oued El Gameh (délégation de Tataouine-nord) s'intéresse à la création d'un centre de santé de base et des jardins publics destinés aux enfants de familles démunies, outre la rénovation des réseaux d'électricité et d'alimentation en eau potable.

De son côté, Salem Khanjeri à Ezzahra (délégation de Tataouine-nord) a promis de résoudre le problème des coupures d'eau, d'améliorer l'infrastructure routière et les services de santé et de raccorder la région au réseau des télécoms, outre la promotion de l'emploi de la femme rurale et la restauration des sites archéologiques.