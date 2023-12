Madagascar: Reko Band au CCesca - Un concert haut en couleurs se profile

Trente-quatre chansons en un spectacle, les fans en auront pour leur argent. Pour Reko Band, c'est une évidence de reprendre tous leurs morceaux sans exception pour donner le coup d'envoi de la célébration des cinq ans d'existence de la bande.

Déjà à guichet fermé, le concert du dimanche qui aura lieu au Ccesca Antanimena s'annonce prometteur. D'après les quatre compères, ils reprendront absolument ces incontournables que sont « Andao » et « Misia ». De même, les titres moins connus auront tout autant leur place que les tubes à l'instar de « Tiako ianao », « Mitonia », « Hafa mihitsy », « Gasikara » ou encore « Misy anao » et « Tongasoa ». Pour ce faire, ils miseront plus sur la qualité technique et les effets pour donner plus d'envergure à ce spectacle et mettent en exergue le professionnalisme.

Pour la bande, ces cinq dernières années ont été un tournant décisif pour tout un chacun. Les musiciens qu'ils sont, ont su trouver le chemin jusqu'au public. Avec deux albums à succès et des agendas bien remplis, ils se sont donné le temps de peaufiner leur musique avant tout, de partager cette passion avec tout le monde, pour ensuite répondre à l'attente des inconditionnels.

Par ailleurs, Reko Band fait partie de ces groupes, de plus en plus rares, à sortir un album physique. Si le premier a été dans les bacs en 2017, le second opus date du mois de juillet dernier. Effectivement, certains fans préfèrent encore collectionner les albums pour ne perdre aucune miette de ces titres tant appréciés. Pour d'autres, surtout la diaspora, la version digitale semble plus pratique. Dans les deux cas, la bande à Fy arrive à écouler les albums sans soucis.

D'autant plus que le folk progressif qu'ils véhiculent semble facile à assimiler pour le large public tout en répondant aux normes exigées par les fines oreilles, que ce soit au niveau des paroles ou des mélodies. « Nous nous efforçons de toucher autant les jeunes que les moins jeunes », relatent-t-ils, lors d'une conférence de presse hier au Radisson Blu Ambodivona. « L'idée est d'apporter des idées et des valeurs positives à la jeune génération ». Pour rappel, ce concert de dimanche est le tout premier d'une longue série qu'ils entameront en 2024.