Madagascar: Destination Grand Est - De nombreuses réservations touristiques enregistrées pour 2024

Différents acteurs oeuvrant dans le secteur du tourisme ont témoigné que 2023 est une année faste compte tenu de l'augmentation du nombre d'arrivées touristiques.

Mais ce n'est pas tout ! « De nombreuses réservations touristiques sont déjà enregistrées pour l'an prochain. 2024 s'annonce ainsi prometteuse si la stabilité du pays règne. Nous avons remarqué une hausse du nombre d'arrivées des clients français cette année », selon un Tour Opérateur oeuvrant pour la promotion de la destination Grand Est.

Un guide accompagnateur national partage cet avis. « Des agences de voyages émetteurs et récepteurs m'ont contacté sur ma disponibilité pour 2024. Cette année, on a pu accompagner plus de touristes composés, en grande partie, de Russes et de touristes anglophones, comparé à l'année précédente qui a été catastrophique. Ces ressortissants russes sont venus spécialement à Madagascar pour découvrir les lémurs Catta. En effet, ils ont connu la destination en regardant le dessin animé intitulé Madagascar. Si jamais cette espèce faunistique emblématique de la Grande île disparaît en raison des fortes pressions anthropiques sur les forêts, peut-être que ces touristes ne viendraient pas dans le pays », a-t-il confié.

Réservations directes

Quant à un guide local travaillant dans le parc national d'Andasibe, il a raconté que le nombre des visiteurs internationaux ne cesse d'augmenter cette année. « Outre l'augmentation du nombre de touristes allemands et américains enregistrée cette année, les Polonais et les Arabes sont les nouveaux venus dans le parc », d'après ses témoignages tout en montrant sa satisfaction sur le développement de ses activités.

Les retombées économiques positives se font également sentir au niveau des opérateurs qui disposent d'établissements hôteliers et de restauration sur place. Ils affichent quelquefois un taux d'occupation à 100% cette année alors que certains n'ont pu rouvrir leurs hôtels qu'en mai dernier, pour des travaux de rénovation suite aux impacts de la crise sanitaire liée au covid-19 en 2022.

D'autres hôteliers ont pu bénéficier des réservations directes des touristes après un éductour organisé dernièrement par le Tours Opérateurs de Madagascar (TOP) et la FHORM (Fédération des Hôteliers et des Restaurateurs de Madagascar) sur place.

Ouverture de six nouveaux établissements

Selon les statistiques publiées par Madagascar National Parks (MNP), le parc d'Andasibe a accueilli plus de 29 000 visiteurs fin novembre dernier, soit le double des chiffres enregistrés l'an dernier. En revanche, on se rapproche du niveau d'avant crise sanitaire, soit en 2019, atteignant 36 000 touristes puisque la haute saison bat son plein.

La majorité des visiteurs sont des anglophones tandis que 30% sont des nationaux grâce à l'accessibilité », a fait savoir un responsable du MNP. Par ailleurs, le directeur régional du ministère du Tourisme à Alaotra Mangoro, Ralph Antonio Rasolondraibe, a soulevé le projet PIC ou Pôle Intégré de Croissance pour contribuer à la promotion de la destination Grand Est, notamment le parc d'Andasibe tout en améliorant les circuits.

Les guides locaux et les agents des hôteliers et des restaurants ont en plus bénéficié des formations. « Suite à la crise du covid, de nombreux opérateurs ont rénové leurs établissements. Cette année, on a enregistré l'ouverture de six nouveaux établissements touristiques et la formalisation de 18 autres », a-t-il conclu.