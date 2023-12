Congo-Kinshasa: 'Au Sud-Kivu, nous avons tout ce qu'il faut pour organiser les élections' (CENI)

Le matériel électoral et le personnel sont disponibles dans tous les centres retenus pour les scrutins du mercredi prochain au Sud-Kivu, a assuré jeudi 14 décembre le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il encourage cependant les électeurs à se procurer de la carte d'électeur lisible pour accéder au bureau de vote.

Tout le matériel électoral, destiné même à des zones inaccessibles, est bien arrivé et est en place, selon la CENI.

"Le déploiement du matériel évolue très bien au Sud-Kivu. Le dernier matériel, dont nous avons besoin dans les bureaux de vote, est arrivé et nous sommes en train de tout déployé. Et au plus tard le 18 décembre, nous aurons déjà tout déployé dans les antennes", a indiqué Pius Bikungu, secrétaire exécutif provincial de la CENI/Sud-Kivu.

En début de cette semaine, la MONUSCO a acheminé par avion plus de 10 tonnes de matériel électoral dans les localités des territoires de Shabunda et Mwenga.

Pius Bikungu se dit satisfait de la coordination effective des opérations avec la MONUSCO depuis le début de ce déploiement :

"Nous avons eu l'appui de la MONUSCO, qui a décidé de nous aider à déposer le matériel dans les sites additionnels. Au Sud-Kivu, nous avons tout ce qu'il faut pour organiser les élections : nous avons les électeurs, nous avons les candidats qui sont en train de battre campagne, nous avons les centres et bureaux de vote qui sont déjà connus et identifiés, nous avons les agents qui vont travailler dans tous les territoires. Les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023, nous allons et ça va commencer à partir de 06h".

La CENI/Sud-Kivu Kivu encourage par ailleurs les électeurs à se rassurer que leurs noms se trouvent sur les listes affichées devant les bureaux de vote. Elle demande aussi à chacun d'eux de détenir sa carte d'électeur intacte et lisible.