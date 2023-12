Madagascar: Objectifs du développement durable - Un appel à projets pour les jeunes

Le Système des Nations Unies et le ministère de la Jeunesse et des Sports lancent un appel à projet pour les jeunes et en faveur des jeunes. Les projets reflètent les solutions qu'ils identifient et devraient coïncider avec les grandes thématiques des Objectifs du développement durable.

« Vikina, tanora ho an'ny fiovana ». C'est l'intitulé de l'initiative nationale d'appel à projets qui se traduit littéralement par « saut ou bond » qui est également la déclinaison de la campagne « youth change-makers » évoquée lors du sommet des Objectifs du développement durable (ODD) en septembre 2023.

L'initiative est lancée pour soutenir les aspirations innovantes des jeunes en lien avec les principaux accélérateurs des ODD à Madagascar et dans l'optique de renforcer l'application des recommandations et principes ressortis du Forum emploi jeunes sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi décent tenu en 2022 à Antananarivo.

L'objectif étant de faire en sorte qu'au moins 80% des jeunes, accompagnés par le programme Vikina, seront outillés et autonomes, capables de défendre leurs droits et de s'auto-prendre en charge, en offrant des solutions pérennes pour le futur tout en progressant vers l'atteinte des ODD.

Critères

Les thématiques du concours sont axées sur des solutions innovantes permettant de renforcer la bonne gouvernance, l'Etat de droit et la sécurité. Elles permettront également d'assurer le développement du capital humain et d'impulser la productivité du travail et la création d'emplois productifs pour des revenus décents et une économie productive. Sans oublier la gestion durable, la résilience et inclusive de l'environnement.

Le concours est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 35 ans et la participation des jeunes femmes est fortement recommandée. L'inscription se fait uniquement en ligne via le lien https://bit.ly/VikinaFisoratanaAnarana et pour y accéder, il faut une adresse mail et suivre les instructions. Après inscription, le formulaire de présentation de la proposition de solution est accessible sur le lien https://bit.ly/VikinaTaratasyFenoina.

A travers ce lien, les candidat(e)s , apporteront une présentation détaillée de la solution et de ses bénéficiaires , en quoi cette solution est innovante et quels en sont les impacts au niveau de la communauté. Les équipes lauréates recevront un seed fund de 1 000 $ pour lancer ou renforcer la mise en oeuvre de leurs initiatives suivant les conditions établies par les parties prenantes.