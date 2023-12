Togo: Guy Akpovi candidat à sa propre succession à la tête de la FTF

Dans un interview accordée à une radio locale, le Colonel Guy Kossi Akpovy dresse un bref bilan de son mandat de sept ans à la tête de la Fédération togolaise de football.

Guy Akpovi a fait le tour de l'actualité sportive nationale et sous régionale dans une interview diffusée lundi. Ayant quitté son poste de président de l'UFOA-B est en réalité une manière de se concentrer sur d'autres tâches plus considérables. « Démission c'est un grand mot quand même - Aujourd'hui, je suis membre du Comité exécutif de la CAF, j'ai eu le soutien de toute la zone B de l'UFOA. Il était de bon ton de laisser ma place de vice-président de l'UFOA B à un collègue qui s'était d'ailleurs investi pour mon élection en juillet dernier à Abidjan. Je veux parler du Lazare Banssé le président de la fédération burkinabé que je remercie encore une fois », a déclaré Guy Akpovy sur Taxi FM.

Evoquant les attentes du Togo par rapport au sélectionneur des Eperviers, Paulo Duarte, le président de la FTF, révèle la principale mission du Portugais. « C'est sa principale mission (la CAN 2025). Cela fait 3 CAN qu'on rate et en 2025 on doit tout faire pour y être. C'est sa principale mission. On peut donner le nom qu'on veut à sa mission mais on veut avoir une équipe bien en place d'ici le début des qualifications pour la CAN 2025 pour nous assurer une qualification certaine », a-t-il affirmé.

%

Guy Akpovi a aussi évoqué l'élimination des Eperviers Dames, aux portes d'une seconde qualification successive à la CAN Féminine. « C'est une déception. On a mis tout en oeuvre pour que les filles se qualifient pour une seconde phase finale de la CAN mais hélas. Je crois qu'on a raté cette qualification au match aller. On a manqué de réalisme à Dar es Salaam et au match retour on n'a pas su saisir les occasions pour prendre les devants et contrôler le match. C'est dommage comme j'ai dit tantôt mais on va s'asseoir avec le staff, faire le bilan et on verra ce qu'il faut faire », précise le patron de la FTF.

Alors que la FTF se préparation à l'organisation de son congrès électif en février 2024, le patron du football togolais a dressé son bref bilan de sept ans. « On arrive à la fin d'un mandat et il est de bon ton de présenter notre bilan aux membres de la FTF. S'ils jugent qu'on devrait continuer, ce sera avec plaisir. Bien évidemment si c'est le cas, ce sera notre dernier mandat à la tête du football togolais qu'on est très heureux de servir comme depuis le premier jour. Le rendez-vous est pris pour tous le 3 février prochain à Atakpamé », a déclaré Guy Akpovi.