Cameroun: Rodolphe Fonkoua « l'ordre est un patrimoine commun à tous les médecins »

Le nouveau président de l'Ordre National Des Médecins du Cameroun ONMC était face à la presse au cours d'une conférence de début de mandat. Il y a déroulé son programme, fixé le cap et donné les priorités.

Il a commencé par un appel « aidez nous à travailler pour que les malades se portent bien » les yeux fixés vers l'avenir de la communauté médicale qui se porte plutôt mal. Finis les invectives, les coups bas et les reports successifs des élections du bureau du conseil de l'Ordre et de l'Assemblée générale. Maintenant que les choses sont au clair, il faut passer à l'action. Rodolphe Fonkoua a dressé un tableau plutôt sombre caractérisé par la « dégradation progressive de l'image du Médecin au Cameroun » qui rapproche les hommes en blouse blanche de la clochardisation. Ils sont de plus en plus nombreux à arpenter les couloirs des officines sans trouver du travail « A quoi ça sert autant d'argent dans la formation pour mettre les médecins dans la rue »

Et ce n'est pas faute de malades, la profession est minée de circuits parallèles qui échappent à tout contrôle « Plus de 3000 consultations échappent au circuit normal chaque jour » les médecins de la rue dictent leur loi, au vu et au su de tout le monde. Mettant ainsi en mal la santé publique. Le Président de l'ordre mesure la gravité de la situation : Il faut restaurer l'image du médecin sur les plans éthique et moral. Et mise sur la promotion d'une médecine de qualité avec l'organisation régulière des journées médicales du Cameroun ainsi que la formation continue.

Le corps médical doit retrouver son prestige perdu. Fonkoua a plaidé pour une union sacrée de tous les médecins « j'ai commencé à appeler tous les candidats » il faut redonner à la médecine ses lettres de noblesse pour ouvrir la profession à l'excellence. Avec à court terme la révision des formations médicales. A long terme, la décentralisation de l'ardre au niveau des régions est prévue. Voire même un 4e collège au sein du conseil de l'ordre qui prendra en compte les médecins en chômage.

Au demeurant, l'urgence est signalée celle des jeunes médecins qui semble être le cheval de bataille du nouveau bureau. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour « discuter du chômage des jeunes »