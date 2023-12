Algérie: Oran - Appel à accorder un soutien complet aux entreprises des jeunes

ORAN — Les participants à la Rencontre arabe sur la créativité et l'innovation des jeunes, dont les travaux ont été clôturés jeudi soir à Oran, ont appelé les gouvernements arabes à apporter leur plein soutien aux startups des jeunes, afin de résoudre le problème de l'emploi, booster l'économie à des niveaux élevés et réaliser l'intégration sociale et économique des jeunes.

Les participants ont recommandé la nécessité de "s'appuyer sur l'entrepreneuriat basé sur l'innovation et la créativité dans le Monde arabe", "la création d'une plateforme électronique arabe pour les jeunes créatifs et ceux porteurs d'idées" et "l'activation des mécanismes de mise en œuvre de la législation pour accompagner les jeunes porteurs d'idées et d'innovateurs à travers le monde arabe".

Les recommandations ont porté également sur "l'encouragement et le soutien des initiatives des jeunes dans le monde arabe dans divers domaines", "l'appel aux établissements privés à adopter et soutenir les initiatives de la jeunesse dans le monde arabe", ainsi que "d'inviter les institutions médiatiques arabes à contribuer à garantir des produits de promotion aux jeunes créateurs et distingués".

La nécessité de la pérennité d'organisation de cette importante rencontre dans d'autres sessions dans des domaines spécialisés de la créativité et de l'invention a également été soulignée.

Environ 25 jeunes d'Algérie, Syrie, Irak, Libye, Tunisie, Yémen, Sultanat d'Oman et du Maroc ont participé à cette rencontre, organisée trois jours durant à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, parrainée par la Ligue arabe et abritée par l'Ecole Supérieure de la Restauration et de l'Hôtellerie d'Oran.

Une exposition a été organisée sur les différentes réalisations et innovations des jeunes participant à cette rencontre, dont l'ouverture a été supervisée, mardi, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, en présence des représentants des différents secteurs ministériels concernés, tels que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Culture et des Arts et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, ainsi que des représentants des institutions de jeunesse et des autorités locales.