Afrique: Un accord historique conclu à la COP28

Hier, près de 200 pays qui participaient à la COP28 ont trouvé un accord qualifié d'historique, signifiant une avancée décisive dans l'atteinte des objectifs poursuivis pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ils parlent pour la première fois d'une sortie des énergies fossiles.

Les discussions ont été particulièrement âpres entre les nations productrices de ces énergies, notamment celles qui produisent du pétrole ou du charbon et les autres, mais l'essentiel a été ce consensus trouvé, permettant d'envisager une limitation de la température mondiale à 1,5°celsius à la fin de ce siècle. Les effets des décisions prises ne seront pas immédiats, mais la volonté manifestée par l'ensemble des pays présents à la COP28 est actée et aucun retour en arrière n'est possible.

Un accord historique conclu à la COP28

Les termes les plus importants de l'accord conclu sont « sortie de toutes les énergies fossiles ». Les pays présents sont décidés à « transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale , afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques ».

Les tensions ont été vives entre les pays producteurs de ces énergies fossiles et les autres, mais l'intérêt général a fini par primer. Les premiers restaient accrochés à leur modèle économique dépendant de ces énergies. L'objectif n'est cependant pas chiffré et aucune date n'est mentionnée. Le second point de cet accord donne un gage aux pays en développement avec la création d'un fonds « perte et dommage » permettant de les indemniser alors qu'ils sont en première ligne face au réchauffement climatique.

L'accord préconise également le triplement de la production d'énergies renouvelables d'ici à 2030. Il met aussi en exergue l'importance de l'énergie nucléaire dont l'utilisation est déjà bien avancée dans des pays comme la France. Cet accord est qualifié d'historique, mais le tout est de savoir s'il sera véritablement appliqué. L'intérêt de l'Humanité est en jeu.