Madagascar: Ville de Nosy-Be - Éclairage public par l'énergie solaire en cours de mise en oeuvre

La mise en place des 78 centrales solaires à travers Madagascar se poursuit. L'Etat mise davantage sur cette source d'énergie renouvelable, pour réduire les coûts, tout en améliorant la capacité de production d'électricité.

Dans les différents quartiers de la ville de Nosy-Be, des éclairages publics fonctionnant à l'énergie solaire seront introduits. Pour le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH), il s'agit d'un choix qui offre de nombreux avantages. Lors du conseil des ministres de mardi dernier, l'Etat a approuvé la prise en charge des charges fiscales et douanières pour l'importation des panneaux voltaïques nécessaires à la concrétisation de ce projet.

Ce virage vers l'énergie solaire est renforcé par un geste altruiste de l'association française « Électriciens sans frontières », basée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette association a décidé de faire don de ces équipements pour les fokontany Anjiabe, Antamotamo, et Ampangorina à Nosy Komba. Une contribution précieuse qui permettra d'éclairer non seulement des quartiers, mais aussi des vies, en apportant un accès à l'électricité propre et durable.

Retombées

Nosy-Be, déjà renommée pour ses paysages enchanteurs et son attrait touristique, devient ainsi un symbole d'avancée vers la durabilité énergétique. Cette décision non seulement promet d'améliorer la qualité de vie des habitants locaux en fournissant un éclairage public fiable, mais elle constitue également un pas significatif vers la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. La portée de cette initiative s'étend bien au-delà des limites géographiques de Nosy-Be.

%

Elle incarne un exemple concret du pouvoir de la coopération internationale pour promouvoir des solutions énergétiques durables dans les communautés qui en ont le plus besoin. Bref, cette avancée vers l'énergie solaire à Nosy-Be représente un jalon important dans la quête de Madagascar pour un avenir énergétique plus propre et plus responsable. Une lueur d'espoir qui brille non seulement dans le ciel, mais également dans le coeur des habitants, témoignant d'un engagement collectif envers un avenir plus lumineux et durable pour tous.