Algérie: Coupe d'Asie 2024 - L'équipe nationale palestinienne 'déterminée à donner l'image d'un peuple invincible'

ANNABA — Les membres de la sélection palestinienne de football qui séjourne à Annaba (Nord-est de l'Algérie), dans le cadre d'un stage précompétitif en vue de la coupe d'Asie prévue début 2024 au Qatar, ont affirmé que leur équipe, dans le contexte dramatique vécu à Ghaza, "est déterminée à faire bonne figure et à donner l'image d'un peuple invincible".

L'entraîneur des gardiens de but, Iyad Falana, a déclaré aux médias, mercredi soir, en marge de la première séance d'entraînement sur le terrain annexe du stade du 19 Mai 1956 d'Annaba, que les circonstances particulières et l'épreuve douloureuse à laquelle son pays fait face, " renforce la détermination de l'équipe et nourrit sa volonté farouche de transmettre au monde le message d'un peuple qui résiste aux formes les plus laides de destruction et montrer que le peuple palestinien est invincible".

Il a ajouté que le sport a " toujours été et restera le message des peuples", avant de souligner que les Palestiniens, "dans ces circonstances douloureuses et malgré l'isolement qui leur est imposé, seront présents à travers l'enthousiasme de leur équipe dont la volonté est de hisser haut le drapeau palestinien et de faire entendre la voix de la Palestine ".

Pour sa part, le coordinateur-presse de l'équipe nationale de Palestine, Ahmed Radjoub, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que " la présence de l'équipe palestinienne à Annaba, sur la terre d'Algérie, sera une halte pour tirer les leçons de la lutte glorieuse du peuple algérien qui avait souffert " du fléau du colonialisme et jouit aujourd'hui de son indépendance".

%

Ajoutant que l'Algérie " a, de tous temps, fait sienne la juste cause de la Palestine", M. Rajoub a souligné que le fait de préparer la compétition continentale sur le sol algérien "augmente notre force et notre détermination à mettre en avant la fermeté de la Palestine et sa résolution à réussir une honorable participation lors de la coupe d'Asie, malgré la destruction de nos installations sportives et la guerre brutale contre Ghaza ".

De leur côté, les internationaux palestiniens, Mohamed Khalil et Moussa Firaoui, ont indiqué, en marge de la séance d'entraînement, la volonté de tous les joueurs de hisser haut l'étendard palestinien lors de la phase finale de la coupe d'Asie des nations 2024.

Les deux joueurs ont ajouté qu'en dépit de l'arrêt du championnat palestinien de football, les membres de l'équipe sont " pleinement conscients de l'ampleur de leur responsabilité, et sont prêts à montrer un visage honorable, mais aussi de grandes ambitions pour franchir un premier tour qui s'annonce difficile avec la présence dans le groupe B de l'Iran, des Emirats arabes unis et de Hong Kong ".

D'autre part, les joueurs et leur staff technique ont exprimé, dans leurs déclarations à la presse, leur satisfaction quant aux conditions d'hébergement et d'entraînement à Annaba, se sentant "au milieu de (leur) propre famille ".

Au cours de son stage, la sélection palestinienne disputera deux matchs amicaux de préparation au stade du 19-Mai 1956, le premier face à l'USM Annaba (Ligue2) , vendredi-soir, et le second, mardi, contre l'équipe olympique algérienne.

Pour rappel, l'équipe nationale palestinienne de football est arrivée mardi à Annaba pour un stage précompétitif du 12 au 22 décembre, en prévision de phase finale de la Coupe d'Asie des nations qu'accueillera le Qatar au début du mois de janvier 2024.