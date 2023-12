Algérie: Les dernières visites du président de la République ont montré l'adhésion du peuple aux orientations de l'Algérie nouvelle

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a affirmé, jeudi à Alger, que les dernières visites du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans les wilayas de Djelfa et Tindouf avaient montré l'adhésion du peuple aux nouvelles orientations de l'Algérie nouvelle.

Dans une allocution prononcée lors d'une plénière au Conseil de la nation, consacrée au vote sur le texte de loi de finances pour l'exercice 2024, en présence de membres du Gouvernement, M. Goudjil a souligné que "les dernières visites du président de la République dans les wilayas de Djelfa et Tindouf ont montré la véritable image de l'Algérie nouvelle et l'adhésion du peuple à ses orientations que nous devons préserver en tant que citoyens et responsables".

Le président du Conseil de la nation a estimé que la loi de finances adoptée, jeudi, par les sénateurs était différente des précédentes, en termes d'énorme budget alloué, mais également au vu du contexte politique dans lequel elle intervient, soit quatre (4) ans après l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême.

Après avoir rappelé les circonstances politiques particulières dans lesquelles est intervenue la présidentielle de décembre 2019, qui a donné une image rayonnante de l'Algérie, M. Goudjil a évoqué les réalisations accomplies lors de cette période, avec "la concrétisation de 77%" des 54 engagements du président de la République, affirmant que l'Algérie a retrouvé la place qui lui sied sur la scène internationale, tout en conservant l'indépendance de ses décisions, ce qui est très important, a-t-il dit.

Au volet économique, le président de la chambre haute du Parlement a estimé que l'économie nationale, après quatre (4) ans de mandat du président de la République, "est en bonne voie pour garantir l'avenir du pays".

En matière sociale, M. Goudjil a mis en avant la consécration du caractère social de l'Etat conformément aux principes du 1er Novembre qui "ne sont plus des slogans creux".

Sur le plan politique, le président du Conseil de la nation a souligné l'importance de la Constitution de 2020, qui incarne la notion d'Algérie nouvelle fondée sur le choix démocratique.

Il a, par ailleurs, mis en exergue le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) comme "garant de l'unité du pays et source de fierté pour le peuple algérien".

Rappelant les positions immuables de l'Algérie en faveur des causes palestinienne et sahraouie, M. Goudjil a affirmé que "l'Algérie soutiendra toujours la libération des peuples et leur droit à l'autodétermination".

Dans le même contexte, Il a mis l'accent sur la centralité de la cause palestinienne pour l'Algérie, qui est "fière des sacrifices consentis par le peuple palestinien dans les batailles qu'il livre et de la déroute des armées sionistes à Ghaza".

Ces sacrifices, poursuit-il, ont amené l'opinion publique occidentale à changer sa vision à l'égard de la cause palestinienne, appelant les dirigeants palestiniens à la même unité que celle incarnée par la Révolution du 1er Novembre.

Quant à la question sahraouie, M. Goudjil a réaffirmé la position algérienne reposant sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination, se disant convaincu que "le peuple sahraoui finira par décider de son avenir librement".