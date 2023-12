Cote d'Ivoire: M. Kharchi présente à Abidjan l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent

ALGER — Le vice-président du Conseil de la nation, Ahmed Kharchi a présenté, jeudi à Abidjan (Côte d'Ivoire), l'expérience pionnière de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mettant en exergue son approche qui met en évidence le lien entre les deux menaces afin d'y faire face suivant une approche inclusive et multidimensionnelle, indique un communiqué du Conseil.

Intervenant aux travaux de la 45e Conférence de l'Union parlementaire africaine (UPA) à Abidjan, M. Kharchi a cité les points contenus dans le rapport du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Coordonnateur des efforts de l'Union africaine (UA) de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, qui a déclaré que "la bataille contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne pourrait être gagnée en l'absence d'une approche compréhensive basée sur un déploiement sur un double front, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes, mais aussi et surtout en termes de prévention et d'efforts de déradicalisation", selon la même source.

M.Kharchi a, par là même, évoqué les principes sur lesquels repose l'approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, à l'instar de "l'impératif d'assécher les sources matérielles et morales du phénomène terroriste, de l'approche globale consistant à relier la paix, la sécurité et le développement pour faire face à la menace terroriste, ainsi que la coordination et la coopération sur les plans régional et international sans ingérence dans les affaires intérieures des Etats".

%

"L'Algérie a vaincu le terrorisme grâce aux sacrifices de ses enfants, à sa politique sage et aux mesures judicieuses prises par les hautes autorités du pays. Aujourd'hui, elle apporte son soutien à son voisinage africain immédiat dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, eu égard à son expérience qui vaut d'être érigée en référence en la matière", a affirmé le sénateur.

Il a rappelé, dans ce sillage, l'initiative de l'Algérie sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune sur la lutte et la prévention contre le terrorisme et l'extrémisme violent visant à "insuffler une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien" ainsi que ses "démarches pour le renforcement de l'action africaine commune en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent".

La lutte contre le terrorisme en Afrique et la relance de la dynamique de développement durable exigent à ce que chaque partie assume ses responsabilité à travers la coordination, la coopération et l'unification des positions" tout en éliminant les facteurs qui nourrissent fléau, a-t-il préconisé, appelant la communauté internationale à "renforcer son appui aux pays africain et à leurs efforts".

Il a réitéré, à cette occasion, le soutien inconditionnel et permanent de l'Algérie au droit du peuple palestinien à la création de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, ainsi qu'au droit "du peuple sahraoui imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance".