Sénégal: Sédhiou - Lutte contre les disparates et amélioration du cadre de vie scolaire - Le PASEB prépare les communautés à la pérennisation de ses investissements

Un atelier de formation de deux jours s'est ouvert hier, mercredi 13 décembre, à Sédhiou, à l'intention des familles d'acteurs du système d'éducation de la région. C'est une initiative du Programme d'appui au système éducatif de base (PASEB), en vue de l'appropriation des acquis du projet. En clair, c'est de les initier aux mécanismes de maintenance des investissements, pour leur durabilité, au service de l'école.

Le Programme d'appui au système éducatif de base (PASEB) est un projet du gouvernement du Sénégal, financé par la Coopération italienne au développement, en vue de la réduction des disparités et de l'accroissement des rendements scolaires. Son coordonnateur national, Ali Badiane, revient sur les investissements réalisés dans la région de Sédhiou. «C'est un programme qui a financé la construction de 13 collèges d'enseignement moyen clé en main, 37 écoles élémentaires complètes construites et équipées. Ce sont des infrastructures construites aux normes d'inclusion. Il y a aussi une dotation de bourses, du matériel pédagogique et didactique mis à la disposition des enseignants et des élèves. Et il y a eu aussi des sessions de formations à l'endroit de différents acteurs de l'école», explique-t-il.

Dans la perspective de la pérennisation de ces acquis, les différentes familles d'acteurs du système éducatif sont à l'école de la gestion et de la maintenance, pour une meilleure appropriation à la fin du projet, a ajouté Ali Badiane, le Coordonnateur national du PASEB. «Nous sommes venus pour animer une session de formation sur la gestion de l'entretien et de la maintenance des écoles. Nous avons formé les professeurs, les principaux et les proviseurs, les directeurs d'école et les présidents de comité de gestion. La finalité c'est que les communautés prennent en charge les activités d'entretien et de maintenance pour une bonne pérennisation des acquis».

Au nom de l'inspecteur d'Académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye, Mme Aïssatou Sy, inspectrice Vie scolaire, a invité les communautés à prendre soin des réalisations. «L'innovation, c'est vraiment d'avoir invité les communautés à venir subir une formation pour être dans de très bonnes dispositions d'appropriation des mécanismes de pérennisation car c'est un investissement lourd et de qualité à préserver. Nous nous réjouissons de l'implication de toutes les communautés dans ce processus franchement inclusif», a indiqué Mme Aïssatou Sy, en charge du bon cadre de vie en milieu scolaire.

Les communautés bénéficiaires, bien représentées à cette session de formation, ne s'en portent que mieux et rassurent : «nous sommes très satisfaits de la qualité des investissements consentis par le PASEB. Sans doute que cela va booster la qualité des enseignements/apprentissages de nos enfants. Au demeurant, nous nous engageons à assurer la maintenance des ouvrages», a déclaré Mamadou Lamine Dramé, le président du Comité de gestion de l'école 2 de Bounkiling.

Cette première cohorte de la formation cible les acteurs du département de Bounkiling. Et, ce jeudi 14 décembre, prendront le relai ceux de Sédhiou et de Goudomp.