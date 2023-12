Maroc: Le président de la Chambre des représentants s'entretient avec son homologue azerbaïdjanaise

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec la présidente de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, axés sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de renforcer la coordination et la concertation aux niveaux bilatéral et multilatéral au service des intérêts communs des deux pays, indique un communiqué de la Chambre de représentants.

A cette occasion, M. Talbi Alami a souligné la profondeur des relations historiques solides liant les deux pays et peuples amis, notant que cette visite donnera un élan fort à la coopération bilatérale entre les deux pays, comme entre les deux institutions législatives.

Il s'est félicité de la position positive de l'Azerbaïdjan en faveur de la question du Sahara marocain et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi que du soutien constant à cette cause dans divers forums régionaux et internationaux.

De son côté, Mme Gafarova, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une importante délégation parlementaire, a mis l'accent sur l'importance de développer les relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan et d'oeuvrer à unifier les positions au service des intérêts communs.

La présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan a adressé une invitation au président de la Chambre des représentants pour effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan, exprimant sa ferme volonté de renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, et ce, en intensifiant les échanges d'expériences et d'expertises dans les domaines de l'action parlementaire, de l'administration parlementaire et du e-Parlement.