Algérie: Le président de la République visite les stands de la 31e édition de la Foire de la production algérienne

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a visité, jeudi, les différents stands de la Foire de la production algérienne dans sa 31e édition dont il a présidé l'ouverture.

Après avoir écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, sur les secteurs et les entreprises participant à la 31e édition de la Foire de la production algérienne, les capacités de production et d'exportation des entreprises nationales publiques et privées dans différents domaines et les premiers résultats du recensement du produit national, le président de la République a appelé à "enregistrer les entreprises et les secteurs qui couvrent intégralement les besoins nationaux" et à "leur octroyer une licence d'exportation vers l'Afrique, y compris dans le cadre du troc", évoquant la possibilité de recourir à ce dernier pour échanger certaines marchandises comme les huiles moteurs et le bétail.

Le président de la République a, en outre, souligné l'importance de l'exportation, mais en veillant d'abord à couvrir les besoins du marché local et à éviter de créer un déséquilibre entre la production et la consommation.

Le Président Tebboune s'est, également, rendu aux différents stands des entreprises militaires pionnières en matière industrielle et technologiques, à l'instar de l'Entreprise des réalisations industrielles (ERIS), spécialisée dans la fabrication de munitions, la Direction centrale du matériel, le Centre d'ingénierie et de développement en mécanique et électronique, la Base centrale logistique et l'Etablissement de rénovation des matériels et autres.

%

Lire aussi: Le président de la République inaugure la 31e édition de la Foire de la production algérienne

Visitant le stand du groupe sidérurgique "Tosyali", où il a suivi des explications sur le développement du processus de production au niveau du groupe, le président de la République a souligné "l'intérêt accordé par l'Etat à ce volet, notamment avec l'entrée en production du gisement minier de Gara-Djebilet".

Le président de la République a écouté des explications sur la Banque nationale de l'habitat et s'est rendu au stand de "Fiat El Djazaïr" où il a reçu un aperçu sur le lancement de sa production en Algérie et le premier modèle de cette marque (Fiat 500) fabriqué en Algérie.

A cette occasion, les exposants ont salué les avantages accordés aux investisseurs en vue d'accroitre la production afin de couvrir les besoins du marché national et accéder au monde de l'exportation.