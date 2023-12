Maroc: L'Initiative atlantique de SM le Roi ouvre des perspectives prometteuses pour un Atlantique élargi (M. Loulichki)

Marrakech — L'Initiative atlantique de SM le Roi Mohammed VI ouvre des perspectives prometteuses pour un Atlantique plus élargi, a affirmé, jeudi à Marrakech, le Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), Mohammed Loulichki.

"SM le Roi Mohammed VI a identifié un potentiel très prometteur non seulement pour la sous-région des pays riverains de l'Atlantique, mais pour le continent tout entier", a souligné l'ancien ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies dans une déclaration à la presse, en marge de la publication de la 10ème édition du Rapport "Atlantic Currents".

Cet espace atlantique peut ainsi "constituer un centre de rayonnement économique, culturel et de renforcement du processus d'intégration entre les pays africains", a relevé M. Loulichki, notant qu'un "momentum est en train d'être créé pour faire en sorte que les deux dynamiques de l'Atlantique Est et de l'Atlantique Ouest puissent se rejoindre".

"Cette nouvelle dynamique d'un Atlantique plus élargi et plus inclusif fait la jonction non seulement entre l'Est et l'Ouest, mais également avec le Sud africain et latino-américain", a relevé M. Loulichki, qui a assuré la coordination du Rapport "Atlantic Currents", rendu public à l'occasion de la 12ème édition de la Conférence internationale annuelle "The Atlantic Dialogues".

Dans ce sens, il a souligné que le PCNS oeuvre, à travers ce rapport annuel, à apporter des éléments de réflexion et d'analyse pour les mettre à la disposition des décideurs, des chercheurs, des académiciens et de tous ceux qui s'intéressent à cet espace atlantique, longtemps négligé.

La 12ème édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues", s'est ouverte, jeudi à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Axée sur le thème "A More Assertive Atlantic: Its Meaning for the World" (Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde), cette édition rassemble plus de 400 invités issus de 80 nationalités différentes du bassin atlantique.