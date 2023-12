Maroc: Présentation et signature du recueil 'FAScinations' du poète et universitaire marocain Chakib Tazi Massanou

Rabat — La présentation et la signature du recueil "FAScinations" du poète et universitaire marocain Chakib Tazi Massanou a eu lieu, jeudi, dans le cadre des soirées poétiques et artistiques du Palais Trachen de Rabat.

Organisée avec la participation du vice-président de l'Université Al Quaraouiyine, Driss Fassi Fihri et de la professeure universitaire à la faculté des Sciences de l'éducation de Rabat, Soumya El Harmassi, cet événement culturel a permis d'engager une discussion profonde autour de l'oeuvre de Chakib Tazi Massanou.

Dans une déclaration à la MAP, M. Tazi Massanou a expliqué que ce recueil, publié aux éditions Marsam, est le résultat de deux années de méditation et de réflexion sur son ancrage, à savoir la ville de Fès, qu'il a qualifiée de "musée à ciel ouvert" et de "patrimoine millénaire".

Reflétant également son rapport à la vie, à l'existence et aux autres, le poète et universitaire marocain a affirmé que les poèmes de ce recueil sont des "morceaux choisis" de sa vie, essayant d'y exprimer ses fascinations et son ressenti par rapport à un certain nombre de questions comme la vie, la mort, l'amitié et la quête d'une vie moins écrasante et moins pesante.

"La poésie nous permet de transcender cette condition humaine, ce fardeau qu'est l'existence, à travers la quête d'une forme qui soit en conformité avec les mouvements de notre âme", a-t-il ajouté.

%

Selon une fiche de présentation du recueil, ce dernier invite son lecteur à "une promenade dans les vieilles ruelles de la médina de Fès", dont il pourra apprécier la beauté architecturale et l'authenticité historique.

D'un poème à l'autre, le poète chante le bonheur et l'amour, à travers un choix de mots et d'expressions précis et lourd de sens, tout en restant profondément ancré dans la réalité, permettant ainsi à ses lecteurs de facilement visualiser les espaces et les lieux.

Né à Fès en 1964, Chakib Tazi Massanou est titulaire d'un doctorat en sémiotique des passions de l'Université de Toulouse-le-Mirail en 1990, il est actuellement professeur de Lettres à l'Université Mohammed Ben Abdellah de Fès et a publié plusieurs écrits et poèmes sur les réseaux sociaux.

"FAScinations" est son premier recueil de poésie, tandis qu'un deuxième, écrit en arabe, est quant à lui en cours de préparation.