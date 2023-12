Maroc: Province de Chichaoua - Interaction positive des habitants de la commune de Zaouia Nahliya en prélude à la reconstruction post - séisme

En prélude au démarrage de l'opération post-reconstruction liée au séisme du 08 septembre dernier ayant touché plusieurs régions du Maroc, les habitants de la commune territoriale "Zaouiya Nahliya" relevant de la province de Chichaoua ne cesse de faire preuve d'une interaction positive pour se joindre aux multiples efforts menés par les autorités locales afin de réussir ce chantier de grande envergure.

C'est dans ce sens, que les familles impactées par le séisme, armées d'optimisme mais aussi de détermination inébranlable, ne ménagent aucun effort pour accomplir toutes les procédures liées à l'opération de reconstruction post- séisme, en s'orientant vers les services concernés et espaces aménagés à cette fin comme c'est le cas au siège du Caïdat de Mzouda- Zaouia Nahliya relevant du Cercle de Mejjat où, toutes les mesures sont prises pour que les dossiers et requêtes des populations concernées soient traités rapidement et efficacement.

Sur le terrain, plus précisément au niveau de plusieurs douars relevant de la commune territoriale Zaouia Nahliya, à l'instar de Douar Agoudar, les commissions techniques, assistées par les agents auxiliaires d'autorité, poursuivent à pas sûrs, et sous la supervision des autorités locales, leurs tournées pour constater les dégâts au niveau des maisons touchées par le séisme, procéder à leur évaluation et le cas échéant, émettre un avis sur l'éligibilité des propriétaires à bénéficier de l'aide financière relative à la reconstruction, accordée aux familles dont les logements ont été totalement ou partiellement effondrés.

Parallèlement, la commission chargée de l'examen et du traitement des requêtes formulées par les citoyens pour bénéficier d'une aide financière, poursuit son action à une cadence élevée, en intensifiant les visites pour la constatation des maisons endommagées et la rencontre des propriétaires.

Dans une symbiose inouïe et une solidarité exemplaire, les autorités locales demeurent mobilisées et ne lésinent guère sur les moyens et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI prônant la proximité du citoyen et l'écoute attentive et la satisfaction de ses attentes, pour assurer un meilleur accompagnement des commissions dans leurs actions. La finalité étant de leur offrir tout le soutien nécessaire afin de leur permettre de mener à bien leurs missions.

De même, un intérêt particulier a été accordé dès le départ, à la facilitation des procédures notamment, d'octroi des autorisations de reconstruction aux bénéficiaires, avec un accent mis sur la garantie de l'accompagnement technique et la mise à disposition des bénéficiaires, de plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ilyas Abbou, technicien en topographie, a indiqué que le déploiement de son équipe à Douar Agoudar vise a effectuer les levés topographiques nécessaires avant la réalisation des plans de constructions adéquats, saluant l'accompagnement et le suivi menés par les autorités locales.

De leur côté, des habitants de la région ont mis en avant l'engagement sans faille des autorités locales afin de permettre aux familles concernées de bénéficier de l'aide financière, se disant très satisfaits et reconnaissants pour avoir bénéficié des aides financières de 2.500 DH mensuellement ainsi que de la première tranche d'aide financière directe à la reconstruction (20.000 DH).

De même, ils ont fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les personnes affectées par le séisme et ce, depuis les premières heures après la survenue de cette catastrophe naturelle.