Tunisie: Beya Mokrani et Sophie Ghorbel, qualifiées aux JO de la jeunesse d'hiver - Des jeunes en exemple

Sophie Ghorbal et Beya Mokrani ont honoré les couleurs tunisiennes

Qu'est-ce qui pousse de jeunes Tunisiennes et Tunisiens qui vivent à l'étranger de tout faire pour représenter leur pays d'origine dans diverses compétitions internationales ?

Tout simplement cette fibre qui vibre en chacun de nous et qui nous pousse à manifester cet attachement qui rappelle une appartenance qui ne saurait mentir. Après Johnattan Lourimi, premier Tunisien qualifié en Bobsleigh pour les JOJ d'hiver, deux jeunes filles, Beya Mokrani et Sophie Ghorbal, ont réussi samedi passé en Autriche la dernière étape (2 courses) des Omega Youth Series à Innsbruck et ont remporté le droit d'être présentes à Gangwon.

Mokrani et Ghorbal ont en effet décidé de tout faire pour se qualifier et représenter la Tunisie. Leur aventure s'est amorcée il y a dix-huit mois et le succès a été au bout de l'effort. Rappelons que la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver (JOJ) en 2024 aura lieu dans la province du Gangwon (République de Corée), dans les villes de Pyeong Chang et de Gangneung, qui avaient accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2018. Ils se dérouleront du 19 janvier au 1er février 2024, avec environ 1 900 athlètes de 81 Comités Nationaux Olympiques en lice. «Grow together, shine forever» («Grandir ensemble, briller pour toujours»): tel est le slogan de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)...

Révolution pour le sport africain

A propos de ces Jeux, le président de l'Acnoa, M. Mustapha Berraf, membre du CIO, a laissé entendre que «ces Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Gangwon en 2024 offrent à nos jeunes athlètes l'occasion d'exprimer leurs talents dans certaines disciplines des sports d'hiver. Une participation inédite qui change complètement la vie de plusieurs jeunes Africains.

Une initiative qui a pris résolument corps depuis que nous nous sommes engagés dans ce qui ressemblait au départ à un défi pour notre mouvement olympique et sportif africain, mais nous y avons cru. Tout cela est matérialisé par la participation de cette belle cuvée de jeunes qui viennent de nos pays sans neige. Nous n'irons pas à Gangwon pour faire de la figuration. L'Afrique est un continent de gagneurs et nos jeunes ont cet esprit qui fait d'eux de véritables performants. Voilà pourquoi cette compétition, qui en sera à sa 4e édition, est particulière pour notre continent.

Pour nos jeunes issus de pays sans neige, c'est une expérience extraordinaire et une révolution pour le sport africain. Nous encourageons les Comités nationaux olympiques africains à se saisir de cette opportunité qui renforce notre portefeuille sport et élargit nos horizons dans la performance olympiques et sportive ».

Quelle devrait être la réaction des autorités sportives tunisiennes qui se retrouvent non pas devant le fait accompli, mais qui sont dans l'obligation morale d'assister ces jeunes qui se sont dévoués et qui n'ont, en fin de compte, qu'un but : voir le drapeau national grimper aux côtés de ceux des nations qui seront présentes aux prochains Jeux Olympiques d'hiver? Nous pensons sincèrement que le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Cnot sont en mesure de leur tendre la main. Surtout notre Comité olympique national, qui possède les moyens financiers et les facilités qu'offre le CIO pour ce genre de préparation. Cet organisme est à notre sens bien placé pour leur offrir une assistance pour affûter leur préparation, s'équiper correctement et surtout se soumettre à une préparation ciblée.