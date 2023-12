Tunisie: Djerba | Nécropoles puniques - Ces tombes qui racontent une histoire

Tombe saccagée par des pilleurs

Les civilisations punique et romaine ont laissé des traces indélébiles dans l'île de Djerba comme en témoignent les nombreux sites et vestiges qui ont été découverts et qui sont une composante importante du patrimoine de l'île.

Certains des vestiges de l'île se distinguent par leur aspect architectural très particulier qui reflète les coutumes, les traditions et les croyances qui étaient de rigueur à l'époque punique et romaine. La configuration et la forme des catacombes puniques renseigne, à titre d'exemple, sur la manière dont se déroulaient les rites funéraires dans la civilisation punique. Les nécropoles puniques de Souk El Guebli situées au Sud-Est de l'île (à quelques kilomètres d'Aghir) ont été découvertes pour la première fois en 1950 par Ratel Gontrain, dont les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour un ensemble de caveaux funéraires creusés dans la colline et qui datent du IIIe siècle av. J.-C. Les fouilles effectuées par l'archéologue Sami Ben Tahar en 2004 sur le même site ont abouti à la découverte d'une riche panoplie d'accessoires et de pièces décoratives enterrés avec les défunts.

Actes de vandalisme

Des chambres funéraires, auxquelles on accède par des escaliers taillés dans la pierre, ont été aménagées à l'intérieur de ces caveaux qui mesurent deux à trois mètres de profondeur et qui se distinguent par leur architecture rupestre. Ces tombes sépulcrales qui appartiennent à des familles ont été compartimentées de façon à pouvoir placer des offrandes, des accessoires et des éléments décoratifs dans les niches qui ont été aménagées à cet effet. Selon les rites puniques marqués par l'influence hellénistique, pièces de poterie, bijoux, lampes à huile... sont supposés accompagner le défunt dans le monde des morts.

Attirés par la richesse des pièces qui se trouvent dans ces tombes, des chercheurs de trésors ont profané et saccagé ces caveaux en 2015, causant des dommages considérables à ces nécropoles puniques qui sont une composante essentielle du patrimoine de l'île. Témoins de l'histoire punique de l'île, ces catacombes ont été vandalisées par des malfrats à la recherche de pièces archéologiques précieuses. Le laxisme des autorités locales et l'absence d'actions visant à sensibiliser les habitants sur l'importance de sauvegarder jalousement le patrimoine insulaire encourage la récidive de tels actes qui se déroulent en toute impunité sans que cela n'alarme personne.