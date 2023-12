Tunisie: Ligue 1 | Mise à jour de la 11e journée - Groupe A - CA-ESS (0-1) - Jacques Mbé, le détonateur !

Jaques Mbé reprend avec réussite le centre de Abid: un but qui vaut trois points

Au moment où les Clubistes pressaient, le milieu camerounais de l'Etoile a renversé la cadence. C'était suffisant pour que les Etoilés, moins entreprenants mais réalistes, remportent une précieuse victoire qui les propulse en tête du classement du Groupe A.

Stade Hamadi Agrebi de Radès. ESS bat CA : 1-0. (0-0 à la mi-temps). But de Jacques Mbé (67'). Arbitrage de Mehrez Melki.

CA : Hassen, Cherifi, Omrani, Zaalouni, Hamrouni (Taoues 78'), Khalil Souissi 78'), Ben Yahia, Arfaoui, Srarfi (H. Labidi 54'), Meziani et Eduwo.

ESS : Jemal, Ghedamsi, Jelassi, Ben Ali (Ben Njima 31'), Ben Hassine, Sidibé, Mbé, Abid (Jebali 85'), Chamakhi (Barhoumi 63'), Bongonga (Aouani 63') et Abdelli.

Expulsion : Wissem Ben Yahia (90'+6)

Pour les Clubistes, comme pour leurs hôtes étoilistes, l'enjeu en valait la chandelle : s'accaparer du leadership du Groupe A, eux qui partageaient avant leur confrontation d'hier la deuxième place à deux points de retard par rapport au leader stadiste. Sauf que l'état piteux de la pelouse de l'Olympique de Radès ne permettait pas de développer un jeu fluide avec des passes courtes. L'exploit individuel, les longues passes dans le dos des défenseurs et l'arme de la balle arrêtée, ont été alors les solutions trouvées par les attaquants pour tenter de créer le danger.

Les deux premières occasions du match étaient pour l'Etoile. A la 3', le coup franc de Sidibé est passé largement au-dessus de la transversale. Deux minutes plus tard, les visiteurs sont revenus à la charge : une jolie frappe de Jacques Mbé qui rata de peu le cadre (5').

On croyait que le classico était bien parti. Ce n'était que désillusion, puisque le jeu baissa d'un cran. Les attaquants ont beau courir derrière la balle. C'était sans réel danger pour les défenses qui n'ont pas eu de difficulté à dégager les longues passes en profondeur.

Et si l'entame du match était étoilée, la fin de la période initiale était clubiste. En effet, les locaux ont accéléré la cadence après une première demi-heure où ils se contentaient de suivre le mouvement. Les camarades de Ben Yahia ont usé de l'arme de la balle arrêtée pour tenter de déverrouiller la défense adverse. A la 28', Jemal a dégagé un corner de Ben Yahia. Neuf minutes plus tard, Bongonga dégagea en corner le tir de Srarfi (37').

Une minute après, les Clubistes ont failli ouvrir la marque par le biais d'Ahmed Kahlil qui, suite à une action collective en pleine surface de réparation adverse, a vu sa frappe cadrée s'écraser contre la transversale (38').

La dernière occasion de la première mi-temps a été également clubiste : le tir d'Edwuo est passé légèrement à côté gauche des filets de Jemal (40'). Et les deux protagonistes de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps sur un nul vierge, à l'issue d'une mi-temps dont la qualité de jeu était tout juste moyenne.

Il a suffi d'une action...

De retour des vestiaires, les débats sont devenus plus serrés et donc, plus intéressants à suivre. Les Clubistes semblaient être plus décidés à en découdre en étant les plus entreprenants. En témoigne le coup franc direct de Ben Yahia qui frôla le montant gauche des filets de Jemal (51').

Quelques minutes plus tard, Eduwo était proche d'ouvrir la marque quand il se faufila sur la gauche et adressa un tir puissant. Sauf que sa balle est passée légèrement au-dessus de la transversale après l'arrêt déterminant de Jemal (66').

Et au moment où on croyait le but clubiste chauffer, le milieu camerounais de l'Etoile, Jacques Mbé, a ressurgi de nulle part suite à un coup franc tiré par Abid à l'approche des 16 mètres. Une reprise du ballon par Mbé directement dans les filets d'un Moez Hassen qui n'a rien vu venir (67').

Il a suffi d'une action bien conclue pour que les Etoilés prennent le dessus. Il fallait gérer leur ascendant durant le temps qui restait. Et ils ont réussi à le faire, signant une précieuse victoire qui les propulse en tête du classement du Groupe A. Le métier de Jacques Mbé et son opportunisme ont fait la différence. Les Clubistes eux, n'ont pas à rougir de leur défaite. La victoire s'est jouée sur des détails.