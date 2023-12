Tunisie: Association Run in Djerba - Le porte-étendard du « Healthy Style »

Action de propreté Eco-jogging à Borg Ghazi Mustapha

Dans l'environnement ensorcelant de l'île de Djerba, l'association Run in Djerba encourage le « healthy style » à travers diverses activités telles que l'organisation de courses, de marches, de séances gratuites avec des nutritionnistes...

Sous le soleil radieux de Djerba, l'association « Run in Djerba » bat au rythme des pas de ses membres mais c'est aussi grâce à l'engagement financier que cette initiative trouve sa vitalité. Ses membres ne contribuent non seulement financièrement, mais ils investissent dans une vision commune d'une communauté active et en bonne santé. Née en août 2022, c'est une association qui oeuvre pour la promotion de la santé et pour une communauté résiliente et unie à Djerba.

Seïfeddine Hlel, membre actif et SG de « Run in Djerba », s'exprime explicitement sur les objectifs essentiels qui imprègnent le désir d'inclure cette association dans le quotidien des Djerbiens.

«Nous oeuvrons résolument pour la promotion du sport comme un droit accessible à tous. Notre activité principale est axée sur des événements variés, tels que des courses, des marches. Nous encourageons la participation à tous les âges et niveaux de condition physique, pour faire du sport un catalyseur d'inclusion sociale et de cohésion communautaire ».

Un carnet de bord qui place, au-devant de ses priorités, l'accent sur le renforcement de la citoyenneté et le respect mutuel. Dans l'environnement ensorcelant de cette île, l'association encourage un mode de vie sain, en intégrant la notion de healthy style dans le quotidien des insulaires, comme le souligne notre interlocuteur: « La santé globale est au coeur des préoccupations de notre association. Des conseils nutritionnels, des séances de bien-être et des activités physiques meublent notre calendrier avec la complicité des citoyens qui trouvent un malin plaisir à venir se mêler chaque dimanche à nos rassemblements ».

Engagement collectif et énergie positive

D'autres aspects de l'activité de cette association prouvent que ses membres sont soucieux de la composante touristique de cette île, qui a envoûté beaucoup de visiteurs de l'autre rive de la Méditerranée, et qui ne peuvent résister au charme d'un long séjour sur les beaux rivages de Djerba. ( Run in Djerba) participe activement à la promotion du tourisme insulaire à travers la mise en lumière du riche patrimoine de l'île, attirant ainsi l'attention des visiteurs et contribuant au développement local via un patrimoine culturel riche et diversifié.

Run in Djerba et les lycéens ont uni leur force, faisant d'une campagne de propreté, bien plus qu'une simple action écologique. C'est aussi un symbole vibrant de l'engagement collectif envers la préservation de l'environnement et le façonnement de l'avenir de Djerba.

Seïfeddine Hlel ajoute: « Nous avons travaillé récemment avec un groupe scolaire du lycée international Victor Hugo , en partenariat avec l'association des parents d'élèves. Une journée avec la complicité des chérubins engagés activement dans l'événement (Eco-jogging) à Borg Ghazi Mustapha. Après une course de 3 km, les jeunes ont brillamment relevé le défi de ramasser les déchets dans les alentours de ce monument, avec une réussite remarquable grâce à la complicité entre Run in Djerba et l'Association des parents des élèves ».

C'est ainsi que Run in Djerba ne se contente pas de faire battre le coeur de la ville, elle insuffle une énergie positive dans le vécu des habitants, avec des valeurs qui transcendent les pistes des courses.