Afrique: Les femmes leaders africaines face au défi du maintien de la paix lors des conflits

Des femmes et des jeunes filles leaders du continent, se sont réunies autour d’un panel pour fournir leurs recommandations à Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale du Président de la Commission de l'Union Africaine (UA) pour les Femmes, la Paix et la Sécurité. Le but est de concevoir des tables de femmes, des quotas de genre et des programmes qui concrétiseront la participation et le leadership des femmes dans les processus de paix en Afrique.

C’était à l’occasion du 2ème jour du 4ème Forum africain de haut niveau sur les femmes, la Paix et la Sécurité qui a pris fin ce 14 décembre au siège de l'Union Africaine (UA) à Addis-Abeba sur une note positive et dynamique des femmes et jeunes filles du continent.

En effet, la participation des femmes dans les processus de paix et de sécurité ne peut se faire sans écarter leurs craintes et doutes. De la Corne de l’Afrique au Sahel, sans oublier la région des Grands Lacs et le Maghreb, la formulation des recommandations devient un impératif pour approfondir les questions de conflits.

Par conséquent, elles ont évoqué les différentes barrières qui entravent les processus de paix et de sécurité dans le continent.

A cet effet, ces championnes de la paix et de la sécurité ont parlé du non-respect de la parité dans les institutions et l’absence des femmes aux instances politiques de décision.

Il y a également les barrières socio-économiques notamment la crise alimentaire, qui pousse les hommes à l’exode massive et exposent les femmes à faire face à une crise alimentaire sans précédent.

Les femmes maliennes se sont penchées sur le terrorisme qui est une crise multidimensionnelle qu’elles n’arrivent pas à cerner. Malheureusement, les femmes subissent des viols, des attaques et la fermeture des écoles. Ce qui engendre la déscolarisation chez les jeunes filles.

Dans la même logique, le Commissaire Mme Aby Diallo du Sénégal a évoqué l’extrémisme religieux dû à la précarité économique.

A l’en croire, les acteurs de ce phénomène s’introduisent dans nos pays en créant des cellules dormantes. Ce qui peut engendrer des conflits internes qui impacteront sur les populations.

Cependant, l’urgence est d’implanter des programmes pour les jeunes afin de les conscientiser par rapport aux situations de crise.

Parmi les recommandations que les femmes ont formulées, appliquer les lois sur les droits des femmes qui ont déjà été ratifiées par les organismes internationaux, est un impératif.

Elles veulent une présence effective en tenant compte de la parité dans les missions de diplomatie préventive. Elles y ajoutent le fait d’effectuer des actions de plaidoyer au niveau des ministères de chaque pays.

A la lumière de tout ce qui a été dit, Mme Bineta Diop s’est engagée à transmettre ces recommandations des femmes.

« J'ai entendu tout ce qui a été dit, surtout les conclusions et recommandations pour moi qui sont très pertinentes, et qui reflètent les discussions que nous avons eu ensemble et surtout les groupes de travail. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous avons pris bonne note de ces conclusions et recommandations », déclare-t-elle.

« Nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que ça puisse aller là où vous avez voulu, que ce soit au niveau de l'Union africaine, mais également du côté des Nations unies et de nos États », poursuit-elle.

Catherine Samba Panza, ancienne Présidente de la République Centrafricaine quant à elle, estime qu’il est grand temps que les femmes se lèvent et concrétisent leur volonté.

Elle assure que « nous ne devons pas s'attendre, il faut nous affirmer et savoir arracher ce qui nous revient de droit ».

Selon elle, les femmes devraient s’organiser de telle sorte que des appels à l'action et des recommandations de ce présent forum soit en première ligne. Qu’elles prennent leurs responsabilités et les exercer avec compétences et efficacité.

(Envoyée spéciale à Addis-Abeba)